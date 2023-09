Tamines veut enchaîner mais ne s’enflamme pas

"Ce week-end, on voulait gagner notre match. On l’a fait, en laissant peut-être la manière de côté. Mais il faut nous laisser le temps pour travailler et mettre en place ce que l’on souhaite. On a une équipe jeune, il y avait huit joueurs de moins de 21 ans dans notre effectif. Il ne faut pas être dans la précipitation et dans la critique négative".

Grâce à son premier succès, la Jeunesse reste sur un 4 sur 6. Un bilan positif qui va servir de déclic pour la suite ? "J’espère, sourit le coach taminois. Mais je ne veux pas m’enflammer, c’est la première victoire et il faut la savourer. Maintenant, on doit aller de l’avant et enchaîner dans une dynamique positive".

Le successeur de Tibor Balog doit aussi composer avec une infirmerie bien remplie que Vassart, Bulfon, Boufous, Wuillot et Gourad n’ont pas encore pu quitter. Et pour ne rien arranger, Owane s’est aussi blessé alors que Campitelli devra encore purger un match de suspension.