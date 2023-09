Le couteau suisse meuti plus utile que jamais

Le nouveau couteau suisse meuti a encore frappé. Et cette fois, il a marqué. Titulaire en défense centrale suite à la suspension de Cyril Van Hyfte, Ethan Adam a inscrit son premier but sous les couleurs meutoises. "Un but important car il nous relance après ce 0-1 sur cette volée venue de nulle part", souligne l’ex-joueur de Gosselies. Monté comme attaquant à Warnant une semaine plus tôt, c’est derrière qu’il a impressionné contre le Stade Verviétois. Sa vitesse est un atout supplémentaire pour la bande à Laurent Gomez. "On aurait pu baisser les bras avec ce nouveau coup du sort mais au contraire, on a continué à jouer notre jeu et à les faire courir. Même si on a un peu souffert avec le penalty de Gilles, on mérite cette victoire pour tous nos efforts. On n’a rien lâché."