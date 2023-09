De Vriendt: une solide garde rapprochée

La statistique éclaire, à elle seule, la robustesse walhéroise en ce début de championnat. Jérémy De Vriendt est en effet le seul gardien de toutes les séries nationales à ne pas encore s’être retourné pour aller rechercher le cuir dans ses filets. "On finira bien par encaisser un but, mais le plus tard possible, évidemment", souriait le portier onhaytois ce samedi soir, après la cinquième clean sheet réussie face à St-Symphorien (0-1). "On a un jeu très structuré et, comme l’a déjà souligné Lionel, on a beaucoup travaillé les schémas défensifs en préparation. Notre arrière-garde est composée des mêmes joueurs que l’an dernier, mais ils ont tous une année de plus et cela compte, en termes d’expérience et de solidarité. C’est un travail de longue haleine, pour en arriver là. La saison dernière, quand on subissait comme ce samedi, en seconde période, on avait encore tendance à s’exciter."