"Comme un boxeur sonné sur le ring"

Jauni très tôt dans le match, Gaëtan n’a pas terminé la mi-temps, remplacé dès la 34e. "Tout le monde était mauvais, il fallait réagir. Et puis je venais de sortir un gros tacle pour essayer de redynamiser le truc. Je risquais de prendre une deuxième carte. On doit tous se remettre en question avant Couvin, ce sera mon discours ce mardi dans le vestiaire. Revenons à des choses simples et n’oublions pas que notre début de saison était très bon avec ce 10 sur 12. L’équipe est jeune et de qualité, on va relever la tête."

Le départ de Nico Pirard dans les têtes ?

Gaëtan estime aussi que le départ inattendu de Nico Pirard a un peu plombé l’ambiance. "Personne ne l’a vu venir et ça fait bizarre. Nico était super apprécié et respecté dans le groupe. On savait discuter avec lui. Quand quelqu’un aussi proche du vestiaire quitte l’équipe, ça fait bizarre. Mais on aurait dû jouer pour lui au lieu de s’effondrer comme ça. Est ce que sa décision a perturbé les joueurs ? C’est possible".

K.-O. samedi, "Capi" Joannès est aujourd’hui déjà déterminé à remonter sur le ring fagnard dimanche pour remettre les pendules à l’heure.