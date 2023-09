Une victoire au caractère pour Haversin

Gedinne 1 – Tarcienne 1

Les Gedinnois dirigent la manœuvre et Waldrant trouve le poteau. Il faut attendre la 37e pour voir Pisvin trouver l’ouverture. Les Tarciennois mettent la pression à la reprise et à la 47e, Hernandez rétablit la parité. Les Gedinnois terminent la rencontre à dix après l’exclusion de Darche.

Haversin 3 – Havelange 2

Les Havelangeois optent pour l’offensive et mènent 0-2 après 20 minutes, sur des réalisations de Coene et Weibel. Les Cinaciens relèvent la tête et Davin relance l’espoir. Avant le repos, Jungers, sur coup franc, remet les pendules à l’heure. À la reprise, Havelange se lance à l’assaut du goal visité, mais à la 80e, Merland conclut victorieusement une contre-attaque.

Pondrôme 2 – Profondeville 4

Deuxième revers de rang pour les Beaurinois, qui avaient pourtant bien démarré avec un but de Hassani à la 13e. Les Mosans réagissaient et Dache, auteur d’un doublé, renversait la vapeur. Peu après la demi-heure, Eddebouw creusait l’écart. Dès la reprise, Evrard relançait les Famennois mais à la 63e, Dache, consolidait le succès profondevillois. Les Mosans terminaient à 9 suite aux exclusions de Herbay (2 jaunes) et du gardien Guillaume, à la 85e. "On voyait qu’on progressait, lance Éric Suray. Bien organisés, on a su faire la différence."

Assesse 1 – Onhaye B 0

Les Assessois prennent l’ascendant, mais Conrard ne peut tromper le gardien walhérois. Il faut attendre la 65e pour voir l’attaquant visité trouver la faille. Une précieuse victoire pour les protégés d’Arnaud Poels. Onhaye perd son brevet d’invincibilité. "On a procédé par de longs ballons, sans réussir à construire le jeu", déplore Arnaud Strulens.

Bioul 3 – Malonne 2

Les Sang et Or prennent l’ascendant et Servais signe un doublé sur coup franc. Juste avant le repos, Deheneffe relance le suspense sur penalty. À la reprise, Graulus rétablit la distance et dans les dernières minutes, H.Quandt fixe les chiffres. "On s’est cru trop beaux", lance Frédéric Quandt, le coach malonnois.

Surice 2 – Thy-le-Château 2

Surice prend un bon départ et à la 7e, Paquay ouvre le score. Les "Métallos" répliquent par Charlier, qui égalise sur penalty. Une minute plus tard, Sacré rend l’avance aux "Fromagers". Les promus mettent la pression à la reprise et à la 72e, Charlier arrache le partage.

Pesche 1 – Schaltin 1

On joue depuis cinq minutes quand Brasseur trompe le gardien schaltinois. Les "Mauves" répliquent et Berny rétablit la parité à la 12e. "Par la suite, on a eu droit à un festival d’occasions ratées", souligne Miguel Ferreira, le coach de Schaltin.

Petigny 7 – Vencimont 0

Après un quart d’heure, le marquoir affiche déjà 3-0, sur des réalisations de Baudaux. Les "Leus" insistent et Chartier, Gjorgjijevski et Baudaux corsent l’addition avant le repos. Au second acte, Tenaerts fixe les chiffres.