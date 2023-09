Arbitre: Soors.

Cartes jaunes: Joannes, Mariano, Beersaerts, Thibaut, Scohy.

Buts: Papassarantis (0-1 pen. 8e ; 0-4 pen. 15e ; 0-6, 64e), Wildermeersch (0-2, 15e et 0-3, 28e), Fromont F. (0-5, 35e), Thirot (1-6, 79e).

AISCHE: Alves, Jorand (58e Beersaerts), De Maeyer, Wauquaire (74e Iglicki), Choisez, Delooz, Mangunza, Catinus, Becquevort, Joannes (34e Galvez), Mariano (78e Thirot).

MANAGE: Vanhecke, Papassarantis, Scohy (68e Debauque), Cuche (58e Ozrturk), Di Vrusa (71o Fromont L.), Depril, Thibaut, Valcke, Fromont F. (80e Lintermans), Mathieu, Wildemeersch.

Une véritable chape de plomb s’est abattue sur le stade Bertrand, réduit au silence suite à une première mi-temps surréaliste des Aischois, samedi soir. Tous les secteurs de jeu ont failli. À commencer par la défense, provoquant deux penaltys (incontestables), un milieu de terrain submergé et une division offensive aux abonnés absents. "Un cauchemar éveillé. Rien n’allait, on jouait à l’envers. Je n’ai aucune explication, tous les secteurs ont échoué, hormis les remplaçants. Non, on ne s’est pas sentis trop beaux après le 10 sur 12", constatait, tout penaud, Audric Delooz. Manage s’est régalé, avec une efficacité remarquable. Chaque intrusion provoquait un but. Et si les visiteurs ne cachaient pas leur joie, ce n’était pas non plus l’euphorie. Un peu comme s’ils n’en revenaient pas de s’imposer aussi facilement. Avec cinq buts d’avance à la mi-temps, autant dire que les carottes étaient cuites. Dans un silence de mort, les Aischois revenaient avec un peu plus d’envie et de détermination. Malheureusement pour eux, ils n’arrivaient pas à concrétiser leurs rares occasions, à l’image de Mangunza, dont la reprise était détournée par Vanhecke. De l’autre côté, Papassarantis, auteur d’un triplé, y allait d’un coup franc enroulé splendide. Thirot sauvait malgré tout l’honneur à dix minutes du terme, mais hormis les bonnes entrées des remplaçants (Beersaerts, particulièrement), c’est une soirée à oublier côté aischois. Un traumatisme à évacuer au plus vite. "On pensait que ce serait compliqué, mais toutes nos actions sont rentrées et eux n’y étaient pas. Je suis très fier de l’équipe", confiait Thomas Wildermeersch. "Le contexte négatif autour de l’équipe a-t-il joué un rôle ? Je me pose la question, lâchait Jérôme Patris. C’était un non-match, tant au niveau footballistique que mental."