Une parité qui n’est pas négative à Bonneville

Ce duel restera indécis tout au long de 90 minutes, les deux formations cherchant surtout à l’emporter plutôt que de se contenter d’un point. Les visiteurs ont trouvé les premiers la faille par Rasquin. Les Namurois n’abdiquaient pas si facilement et c’est l’inévitable Grenson qui égalisait. Le même Grenson donnait l’avantage aux siens à la 64e. Malgré les offensives visiteuses, les Boninnois conservaient leur léger viatique.

Han-sur-Lesse 3 - Ohey B 1

Les Ayets ont rapidement pris en défaut la défense des Standardmen. Dès la 7e, Collignon mettait les Ardennais aux commandes. Les visiteurs revenaient dans la partie quand Mbombo mettait fin à un cafouillage. Les visités faisaient la différence au second acte, grâce à des buts de Moreau et Secrétin. Le break était fait.

Bonneville 3 - Fernelmont-Hemptinne B 3

Le duel au sommet a été spectaculaire et offensif, mais n’a pas connu de vainqueur. Les "Orangés" menaient 1-0 à la mi-temps grâce à une rose d’Étienne. À la 50e, Van Heswijck rétablissait la parité, avant que Paradis ne mettent les visiteurs devant. Frédéric, puis Licour inversaient la tendance. Dans les arrêts de jeu, Salmon arrachait un point pour les Coalisés.

Gesves B 0 - Eghezée B 8

Que se passe-t-il à Gesves ? Les hommes de Philippe Margrève viennent de prendre… 23 buts en deux matchs. Les Hesbignons ont équitablement réparti les leurs sur les deux périodes: Baldini, Portois, T. Demaerschalk, Paris avant les citrons et Dave et Paris (3) au second acte.

Andoy 1 - Wartet 2

Peut-être que les "Autoroutiers" méritaient un point. La partie fut très disputée entre eux et les "Dolomiens". Ces derniers trouvaient l’ouverture à la 26e par Pierard. Dix minutes plus tard, Albarawi, sur penalty, remettait les deux opposants à égalité. La reprise restait indécise. C’est un penalty, tiré à deux reprises par Dubois, qui scellait le succès visiteur.

Andenne B 2 - Leuze B 2

Les gars des "Keutures" pensaient avoir fait le plus dur en menant 0-2 à la pause, au stade Pappa. Demuylder et Jassogne avaient alimenté la marque. Mais les "Oursons" n’abdiquaient pas, et à raison. Robert à la 70e et Van Thornout à la 82e arrachaient la parité.

Profondeville B 1 - Floreffe B 2

Ce derby a vu les Sambriens émerger grâce à une bonne première période, scellée par des buts de Charue et Malcourant. Avant la pause, les visités réduisaient le score via Smeesters. À la reprise, les gars de Quentin Stenhouse poussaient et se procuraient des opportunités, mais les "Bleus" allaient défendre avec succès leurs trois unités.

Wépion B 5 - Yvoir 2

Le but rapide de Timsonnet aurait dû mettre les "Fraisiers" à l’aise. L’auto-but de Baye à la 23e remettait cela en question. Avant le café, Harrad rendait l’avance aux pensionnaires du Bienvenu. Mahy égalisait à nouveau à la 61e. Harrad, Memeti et Timsonnet, dans les arrêts de jeu, confortaient le succès namurois.