Arbitre: Ponsar.

Cartons jaunes: Scaffidi, Delcorps, Mauléon.

LOYERS: Salmon, Dandoy, Sbaa, Colard, Mauléon, Bouyaalan, Scaffidi, Collard (71e Seutin), Craps (38e Richir), Déart Bajraktari (64e Ngea), Tadjenant (80e Crévits).

MEUX B: Pignolet, Van Vyve, Bastien, Jaspard (83e Delvaux), Renzulli, Baudoin, Delcorps (74e Soleil), Cinier, Toussaint, B. Dhyne, Moors.

Du côté de Loyers, on faisait la moue après ce partage blanc à domicile. "C’est un bon point pris à l’extérieur, contre une équipe qui va jouer le top", estimait, de son côté, le joueur-entraîneur meutois, Clément Moors.

La partie n’a jamais pu réchauffer ses quelques spectateurs. En première période, Meux était mieux, mais n’arrivait pas à trouver de réelles fenêtres de tirs. Delcorps tentait sa chance (26e), en réponse à la belle frappe lointaine de Dandoy, joliment déviée par Pignolet. En fin de première période, Renzulli manquait de peu le cadre, sur sa reprise de volée.

Au retour des vestiaires, le rapport de force s’inversait, mais les visités n’arrivaient pas non plus à se montrer réellement dangereux, à cause de mauvais choix. Richir tentait tout de même sa chance par deux fois, mais rien n’y fit. Aucune des deux équipes ne parvint à trouver les filets. La frappe de Delvaux, au-dessus du cadre, scellait le sort de ce match, nul sans étincelles. "Ils ne se sont pas spécialement montrés menaçants , mais nous non plus, décryptait Tadjenant. On a des joueurs avec d’énormes qualités, mais on n’a pas assez essayé, ni concrétisé. Le nul est logique, mais on voulait une victoire, on est déçus."

Moors partageait l’avis de l’ailier loyersois. "Un nul logique. Chacun a eu sa mi-temps. En première, on a 7-8 possibilités, pas énormes, mais on se dit qu’avec un peu plus de c… la pièce tombait de notre côté. Néanmoins, avec un point, on n’avance pas."