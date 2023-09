Un nul logique

Cartes jaunes: Jottard, Servais, Ax. Defays, Henrot, Kleinkenberg, Capouet.

Buts: Kersten (1-0, 12e), Lambrechts (1-1, 22e).

CINEY: Boudry, Capouet, Servais, Leleu, Mahin, Kersten, Wauthy (73e Brilot), Héligers, Paquay, Chen, Laloux (83e Franckinioulle).

ROCHEFORT: Minet, Nijskens (65e Ar. Defays), Hébette, Kleinkenberg, Bukran, Henrot (65e Piraux), Henrotaux, Ax. Defays, Maillard, Lambrechts, Jottard (62e Warzée).

L’Union, qui aligne Boudry, Laloux et Chen, venus du noyau de D2, se crée la première occasion. Le but d’ouverture tombe avant le quart d’heure, sur une tête de Kersten, sur corner. Sur une erreur défensive visitée, Lambrechts glisse le ballon entre les jambes de Boudry et égalise méritoirement. Avant le repos, Bukran, côté visiteur, et Chen, côté visité, ont encore des occasions. La seconde période est tout aussi équilibrée, même si les Rochefortois ont les meilleures occasions, avec une frappe de Leleu qui trouve la barre et, en fin de match, une occasion trois étoiles pour Chen, qui galvaude un bon centre de Brilot en plaçant à côté. Un nul un peu frustrant pour les hommes de Grégory Servais. "Pour moi, on doit passer au-dessus de ce genre d’équipe. Nous avons loupé quelques occasions et leur gardien a fait son travail. Mais avoir six ou sept occasions et n’en mettre qu’une, c’est trop peu. Même si, au niveau comptable, c’est un bon point", disait l’entraîneur. Damien Trimboli était, quant à lui, satisfait. "Je suis super-content du groupe. En première mi-temps, nous avons développé un bon foot et on les a bien embêtés. C’est un point que nous n’aurions pas pris en début de saison."