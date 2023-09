Taviers a fait le job à Leuze

Du côté de Boninne, vainqueur à Jambes (2-6), le coach Domenico Maselli se montrait méfiant avant la rencontre. "Il faut toujours se méfier de l’adversaire. Si on continue notre marche en avant, les grosses pointures ne me font pas peur. À commencer par Emines, la semaine prochaine."

Leuze 0 – Taviers 2

"On n’a pas été à la hauteur", regrette le coach leuzois Gaël Masson. Alors qu’on joue depuis dix secondes, Lumbala profite d’une erreur de la défense visitée pour déflorer la marque. Leuze tente de réagir, mais en procédant par de longs ballons, n’y arrive pas. Il faut attendre la 83e pour voir Pajot entériner le succès taviétois.

Sclayn 1 – Grand-Leez B 3

Si Flamant met les Andennais aux commande avant le repos, Grand-Leez impose ses vues à la reprise et renverse la tendance par Hairion, Barry et Peral. Les Grand-Leeziens confirment ainsi leur belle deuxième place.

Emines 1 – Bois-de-Villers 2

"On a vécu un gros match, confie le joueur-entraîneur éminois, Jonathan Marchal. On méritait au moins le partage." Si Notte mettait les visiteurs en tête dès la 6e, Marchal égalisait à la demi-heure (1-1). Dès la reprise, Emines dominait, mais ne pouvait concrétiser, au contraire de Honnay qui permettait aux Profondevillois de l’emporter.

Flawinne 1 – Loyers B 5

"On a été défaits par plus forts que nous", regrette le caoh flawinnois Pierre-Oliver Janssen. Au repos, la cause était quasi entendue avec le 0-2 signé Malengue. Si Neguena creusait l’écart, Bassani y allait d’un auto-goal (1-3). Les Loyersois poursuivaient leur marche en avant, avec les réalisations de Bassani et Nganga.

Petit-Waret B 1 – Saint-Germain 5

Suite aux mauvais résultats, le coach éghezéen Bernard Pansaerts a remis sa démission. Pour le remplacer, Mathieu Conobert a pris sa succession. Et de quelle manière. "Il fallait plus de discipline sur le terrain", confiait le président Alain Conobert. Et c’était bien parti, avec le 0-4 signé François et Schor (triplé).

Alors que Sassigneiux pensait remettre les visités sur le droit chemin (1-4), le dernier mot revenait à Culot.

Rhisnes B 1 – Malonne B 1

"Ce fut très mauvais de notre part, à croire que je ne sers à rien", déplore le mentor rhisnois Omer Booms. Pourtant, c’était 1-0 au repos suite à un penalty converti par Braibant.

Dès la 50e, c’était 1-1 via Perpete. "Si Malonne méritait les trois points, c’est un nul flatteur pour Rhisnes", conclut Omer Booms.

Jambes B 2 – Boninne 6

Malgré le classement de Jambes, Boninne et son coach Domenico Maselli prenaient ce match avec sérieux. Si Vanderstappen ouvrait la marque, Debens égalisait avant la pause (1-1). À la reprise, cela se compliquait pour les Jambois, même si c’était 2-3 à la 72e, avec des buts de Leocata et Jonet pour les Boninnois, et de Rith, sur penalty, pour les visités. Jambes s’écroulait par la suite, Jonet (2) et Stragier scellant le score.

Temploux 1 – Spy B 0

Très beau succès de Temploux, alors que Spy restait sur d’excellents résultats. "Le noyau a répondu présent, explique le coach Benjamin Mazy. Si on n’est pas encore à notre niveau, je prévois une suite favorable." Comme Spy s’est cassé les dents sur la défense temploutoise, seul Cambier a trouvé l’ouverture.