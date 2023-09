Cartes jaunes: Lentz, Lazitch, Dago, Adu-Bonsu, Azevedo, Fiore.

Carte rouge: Miceli (2 c.j., 88e).

Buts: Legear (1-0, 35e), Said (1-1, 38e), Stasse (2-1, 82e).

VERLAINE: Dengis, Dago, Debra, Dequaire, Renier, Choukri (80e Stasse), Doyen, Gilsoul (86e Lomba), Rodrigues (90e Limbourg), Camara, Legear (72e Miceli)

ROCHEFORT: Lentz, Adu-Bonsu, Lazitch, Fiore, Senga (85e Chen), Remy, Englebert, Perseo, Said (72e Ouedraogo), Cornet, Azevedo.

Samedi soir, aux Six Bonniers, on a d’abord vu tout ce qui fait plaisir: une belle ambiance malgré quelques fumigènes, deux équipes bien en place et de beaux buts. Puis, malheureusement, on a assisté à des scènes déplorables: un envahissement de terrain par des énergumènes sympathisants de Rochefort, des coups portés aux joueurs de Verlaine qui fêtaient la victoire sur la pelouse, des enfants en pleurs et même un homme âgé blessé au visage. Quelle tristesse à ce niveau même si la provocation d’un joueur de Verlaine à l’adresse du bouillant kop rochefortois n’était pas l’idée la plus lumineuse de la soirée.

Essayant de faire abstraction de ces faits répréhensibles, on se dit qu’on aurait sans doute vécu un autre match si Lentz n’avait pas profité d’une mansuétude coupable de l’arbitre très tôt dans le match. Comme la semaine dernière, le dernier rempart de Rochefort aurait dû être exclu pour une sortie fautive en dehors de sa surface alors qu’il était en position de dernier homme. Tatillon pour des broutilles vestimentaires, M. Chaspierre ne daignait pas sortir la rouge. Et si les Taureaux ont gagné, c’est grâce à une mise en place parfaite avec une ligne de cinq défenseurs et une efficacité redoutable sur deux phases arrêtées chaque fois bien distillées par Doyen avec des coups de tête victorieux de Legear puis de Stasse qui venait à peine de monter au jeu. Rochefort a largement dominé les débats et s’est créé plusieurs grosses occasions, notamment par Cornet, mais s’est cassé les dents sur la défense verlainoise. Après l’égalisation signée Said, d’un magnifique envoi lointain, Rochefort n’a pas été assez tueur. "Dominer n’est pas gagné. C’est un bis repetita. Il y a clairement un manque de réflexion et de concentration dans les moments clés", regrettait Jeffrey Rentmeister, serein malgré les deux défaites consécutives.

Sur sa page Facebook, le club de Verlaine précisait: "Nous sommes scandalisés par les événements qui ont eu lieu. Ces comportements sont absolument indignes, quel que soit l’endroit où ils se déroulent. Nous tenons à nous excuser auprès de toutes les personnes qui ont été témoins ou victimes de ces événements, qui sont aux antipodes des valeurs que nous souhaitons véhiculer. Ce match aurait dû être une fête et ce fut le cas jusqu’à la 90e, avant que des individus ne décident de la gâcher… Nous tenons cependant à remercier les personnes qui ont tenté de calmer les choses, et notamment le président de l’Union Rochefortoise. Le calme est revenu et les joueurs des deux équipes sont repassés ensemble à la buvette. C’est ainsi que cela devrait toujours être."