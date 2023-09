18-10, 13-8, 18-10, 13-14

PROFONDEVILLE: Delveaux 5 (1x3) Didion 2, Lizin 4, Bouillon 7, Arnould 10 (1x3), Flahaux 4, Gaux 3, Bouchat 13 (1x3), Bernard 14 (1x3).

NATOYE B: Delvaux 0, Masson 3 (1x3), R.Arts 6, C.Arts 0, Gilkinet 4, Bouvier 0, Gilson 0, Mention 0, Clabodts 12, Despeghel 3 (1x3), Lemineur 4, Giaux 10 (2x3).

Premier derby de la saison où Sharks et Natoyennes veulent obtenir enfin un succès dans ce championnat.

Ce sont les "Bleues" qui prennent le meilleur départ forçant Amory Cleymans à craquer un premier temps-mort après 4 minutes de jeu. Celui-ci est bénéfique pour les Condrusiennes qui rappliquent à 10-10 mais les Mosanes ne baissent pas la tête.

Les ex-Natoyennes, Bernard et Bouchat se souviennent de la belle époque et plantent un 8-0 afin de virer en tête au quart (18-10).

Les échanges s'équilibrent dans le deuxième acte, où les deux équipes jouent sur leur force principale: la défense. A la pause, les filles de Jordan Mouchart sont en tête (31-18) mais tout reste possible pour Natoye.

Et à la reprise, les "Jaunes" mettent un sérieux coup de pression à leur hôte du jour en revenant de -13 à -5 en l'espace de quelques minutes.

Il faut remettre de l'ordre dans la maison profondevilloise et le message est passé. Le tandem Bernard-Bouchat (24 des 62 points de leur équipe) remettent leurs couleurs sur les bons rails et à l'entame du dernier quart, rien ne semble perturber les Sharks (49-28). Sans précipitations, Profondeville gère son avantage alors que les Natoyennes éprouvent du mal offensivement pour leur deuxième rencontre en R2. Victoire logique des Mosanes qui débloquent leur compteur après trois journées.

"Le message était clair pour les filles, à la maison, quoi qu'il arrive, on devait l'emporter, résume le coach profondevillois, Jordan Mouchart, satisfait de la prestation d'ensemble de ses filles. On a confirmé nos bonnes sensations offensives de Braine et nous y avons ajouté l'agressivité défensive. En encaissant 42 points, c'est plus facile évidemment. On ne devait pas être à 0 sur 3 avant Prayon."

Alleur 79 - Loyers 44

17-16, 12-9, 29-6, 21-13

LOYERS: A. Ernoux 4, Bricq 5 (1x3), Derochette 2, Gérard 6, Moeys 6 (2x3), Hubin 4, Frocheur 0, J.Ernoux 3, Dandois 14

Deuxième défaite de rang pour les Loyersoises pour leur deuxième déplacement en région liégeoise à Alleur. Tout avait pourtant bien commencé en première période où les "Rouges" ne sont menés que 29-26 au repos. Mais la reprise est fatale pour les filles de Jean-Jacques Jacobs qui encaissent un sévère 29-6 en l’espace de 10 minutes. Tout est dit pour le dernier quart qui sera anecdotique! Score final : 79-44