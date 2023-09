Arbitre: Denis.

Cartes jaunes: Bisanti, Brouir.

But: Rossomme (0-1, 43e).

GRAND-LEEZ: Legrand, Fournier, Grégoire, Evrard, Brouir, Francotte, Trigaux (74e Moro Peral), Ligot, Boigelot (46e Ayika), Kindermans (86e Piazzalunga), Boreux (46e Longin).

BOSSIÈRE-GEMBLOUX: Lesire, Nameche, Mpia Massa (76e Charpentier), Bauduin (18e Guede), Rossomme (92e Ibrahimi), Cigana, Laidi, Ch. Lepage, Laurent, Bisanti, Lengelé (83o Decaluwe).

L’antienne est connue: "Un derby ne se joue pas, il se gagne." Les visités ne l’ont même pas joué, au contraire de leurs invités, qui ont signé leur premier succès de la saison.

Privés de Piret, suspendu, et de Gilissen et Van Bets, blessés, les Grand-Leeziens, qui enregistraient le retour de Legrand entre les perches, ont subi la loi de Coalisés orphelins de Velghe (voyage de noces), de Bernard, Fossion, M. Lepage, Mathot, Monjoie et Tallier, blessés. Incertains, Guede et Mpia Massa étaient dans les quinze.

Sous la direction du seul monsieur Gilles, le derby commençait sur un mode mineur.

Animés de louables intentions, les Unionistes peinaient à se montrer concrets.

Si Mpia Massa échappait à son garde-chiourme, son lob était dévié sur la transversale par Legrand (26), qui captait ensuite la frappe trop molle de Guede (30). Tout de blanc vêtus, les Grand-Leeziens sortaient de leur apathie à l’approche du repos, via Francotte (36).

Rossomme profitait alors de la nonchalance visitée pour donner méritoirement l’avance aux siens (0-1).

"Au mental"

Au repos, le T1 visité, Dany Verkamer, lançait Ayika et Longin dans la bataille. Mais ses ouailles, le dos au mur, peinaient à inquiéter des "Verts" de plus en plus mûrs.

Brouir (volée au petit rectangle, 60), Ligot et Francotte (66), et Longin (79 et 91) tentaient de secouer le cocotier visité, mais sans succès.

Laminés par l’Union Rochefortoise B le week-end précédent, les promus tiennent leur premier succès de la saison.

"Les joueurs ont bien répondu. Ce succès met du baume au cœur. Le retour des blessés a fait du bien. Le derby s’est joué au mental. Et je pense que nous étions légèrement au-dessus de nos hôtes à ce niveau-là", analysait le T1 bossiérois, Michaël Noël.

Du côté grand-leezien, la crise couve.