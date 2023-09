Arbitre: Touzghar.

Cartes jaunes: Mabille, Gailliez, Leclef, Debole, Bauvois, Guerri, Gilain.

But: Defresne (0-1, 36e).

SYMPHORINOIS: Bauvois, Smars (81e El Araïchi), Privitera, Mabille, Gailliez (72e Es-Shimi), Latragna, Pio, Erculisse, Ulens, Sera Orfeo, Kabeya-Tshibingu (46e Debole).

ONHAYE: De Vriendt, Leclef, Granville, Defresne, Bastin, Gillis, Fastrez (60e Lambert), Gilain, Guiot (86e Kembi), Guerri (88e Lizen), Lorenzon (93e Steeno).

C’était la fête ce samedi, pour le club visité, avec souper et présentation des équipes de jeunes. Les Walhérois l’ont joyeusement prolongée, après avoir signé leur cinquième victoire et clean sheet de rang, sur la pelouse montoise. Avec une première période entièrement à leur avantage et une seconde en mode gestion. "On a fait une bonne entame, confirmait Lionel Brouwaeys. On les a pressés et bien exploité les espaces sur ce grand terrain, en faisant bien circuler le ballon. On a pris l’avance sur une phase arrêtée, mais on aurait pu en mettre deux ou trois de plus avant de regagner le vestiaire." Avec un essai de Gilain repoussé par un défenseur, un but de Lorenzon refusé pour une faute pas si évidente que cela, un puissant envoi de Leclef passant de peu au-dessus et d’autres tentatives de Fastrez et Bastin, les visiteurs pouvaient en effet s’estimer mal payés. Bauvois détournait encore un coup de tête de Defresne, sur un coup franc de Guerri. Mais la récompense tombait sur le corner qui suivait, le grand Luis reprenant, cette fois du pied, le cuir remisé par Lorenzon.

Le scénario changeait complètement à la reprise, les visités haussant le ton, sous l’impulsion d’un bon Debole, monté au jeu. "Symphorien a poussé et on a accepté de reculer jusqu’à trente mètres de notre but, pour éviter leur jeu en profondeur et essayer de les prendre en contre. Et défensivement, on n’a pas été pris en défaut", exposait "Lio". Les deux seules frayeurs des Onhaytois prirent la forme d’une reprise de la tête retombant sur leur latte et d’une intervention litigieuse de Leclef dans son rectangle, près de la ligne de fond. L’arbitre ne la sanctionna pas, revenant sur une faute préalable. Pour le reste, le bloc walhérois se montra intraitable. Et ce fut suffisant, Bauvois empêchant Guerri et Gilain de doubler la mise dans les dix dernières minutes. Les chants et danses de victoire allaient commencer à animer la superbe salle VIP du Tondreau.