Natoye en colère sur l’arbitrage: "Il est arrivé saoul"

"Beaucoup de sérieux et d’application"

Du côté visité, Dimitri Simon tenait surtout à mettre la performance de ses joueurs en avant. " On a fait un super match, il y avait beaucoup de sérieux et d’application. Je sens que la mayonnaise prend, on espère récolter un maximum de points avant Dinant.

Anseremme 3 - Natoye 1

Anseremme entre bien dans la rencontre et De Zarlo ouvre le score sur penalty au quart d’heure. Winschermann creuse l’écart à la 23e puis le match s’équilibre. Meyfroid met les visités sur orbite à la 86e avant que Condé ne réduise l’écart sur corner dans le temps additionnel.

Ciney 1 - Lustin 1

Les Cinaciens ont l’ascendant mais ne réussissent pas à concrétiser. Au contraire de Lustin qui marque sur penalty à la 13e. Ciney ne baisse pas les bras et égalise à la 36e. En seconde période, Ciney se montre de nouveau dangereux mais vendange énormément. Lustin rate le coche sur une dernière belle occasion en fin de match.

Sinsin 1 - Houyet 3

Sinsin met de l’intensité dans le début de match et est récompensé de ses efforts par Kaygising qui fait 1-0 sur une superbe frappe après 6 minutes. Pierret égalise à la 33e puis Ivaldi fait 1-2 sur penalty avant la mi-temps. Sinsin pousse mais Dozot fait le break en fin de match.

Miécret 3 - Assesse 2

Les Assessois ouvrent le score via Colomer au quart d’heure. Assesse pousse et Vanderschueren fait 2-0 à la 35e. Après une longue pause suite à la blessure d’un joueur visiteur, les visités reviennent avec une nouvelle mentalité et prennent l’ascendant. D’Anastasio fait 2-1 à la 50e et Tirtiaux égalise à la 60e. Miécret continue sur sa lancée et Belibi Akamsse fait 3-2 à dix minutes du terme.

Condrusien 2 - Beauraing 1

Alors que les Condrusiens dominent la rencontre, c’est Beauraing qui ouvre le score à la demi-heure par Colaux. Après la pause, les visités reviennent avec de meilleures intentions, Delfosse égalise à la 54e puis permet aux siens d’arracher les trois points en toute fin de match.

Dinant 11 - Rienne 0

Les Dinantais ont certainement fait leur meilleur match de la saison face à une équipe de Rienne courageuse et valeureuse qui n’a pas su stopper les multiples assauts dinantais. Les buteurs sont: Piot, Delveaux (2), Pirlot, Laffut, Nelis, Polomé (3) et Houbion (2).

Achêne 1 - Bièvre 1

Achêne débute bien la rencontre et Mercier marque le 1-0 dès la 12e. Bièvre réagit bien et égalise à la 26e par Lessire. Au retour des vestiaires, Achêne se procure une grosse occasion franche mais le ballon heurte le poteau. En fin de match, Bièvre a l’ascendant et se montre dangereux mais le score ne bougera pas.

Naninne 3 - Faulx 1

Les Naninnois prennent rapidement l’avantage via Draye après 3 minutes. Faulx réagit mais manque de réalisme. Pochet fait 2-0 à la 44e puis D’Hooghe marque le 2-1 dans la foulée. La seconde période est équilibrée et si aucune des deux équipes n’arrive à se créer des occasions, Wintquin fait le break en fin de match sur coup franc.