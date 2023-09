Mazy-Spy défait à Loyers

"Il est certain qu'on ne joue pas dans la même catégorie, explique le mentor assessois Olivier Collignon. Si par moments, on a bien rivalisé, il est évident que Fraire s'est montré plus constant. On a appris et on veut rester positif".

Pour ce qui concerne le match entre deux équipes invaincues, Loyers et Mazy/Spy, la balance a penché en faveur des Namurois de Bastien Maquet.

"Si on a mal débuté le match, il faut souligner la très bonne prestation en défense de Mattéo Kinet et on est resté très soudés. En attaque je tiens à féliciter le bon travail de Guillaume Beaulieu. Avant cette rencontre je signais à deux mains pour un succès vu le nombre de joueurs blessés".

Pour sa part, le coach des Mazyciens Maxime Lemy se montrait déçu.

"Ce fut un off-day de la part de mon équipe, regrette ce dernier. Pourtant on avait bien entamé le match (2-9) avant d'arrêter de jouer. Si on a bien tenté de passer devant, on ne peut pas espérer l'emporter en étant incapable de marquer. Pour nous c'était un premier match contre une vraie équipe de P1".

Enfin le résultat marquant est le succès de Dinant à Malonne. "Même déforcé, Malonne n'a rien lâché à la suite de notre bon debut de match, livre le coach dinantais Nicolas Dermience. Si on était bien dans le match, Malonne menait de six points à 90 secondes du terme. Là, nos shoots sont rentrés alors que Malonne n'a pu concrétiser ses deux derniers missiles. Une victoire méritée et qui confirme nos ambitions".