Les "Wawas" donneront leur vie

"Le bilan comptable n’est pas suffisant, mais la saison est encore longue, dédramatise le coach bossiérois, Pierre Gilson. Gérer la pression et garder un esprit de groupe sont importants. J’ai toute confiance en mon équipe pour aller de l’avant. Je ne mets aucune pression au groupe, en termes de résultats. Nous devons provoquer la réussite, en restant unis et solidaires. C’est le plus important et c’est ce qui doit animer chacun d’entre nous. Les joueurs sont présents à chaque entraînement et ne lâchent rien. Nous devons rester confiants."