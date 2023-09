Les visités menaient pourtant 3-0

Cartes jaunes: Sacré S., Beguin, Houart, Dubois.

Carte rouge: Ravet (96e, 2 jaunes).

Buts: Beguin (1-0, 1re), Lorent (2-0, 57e), Sacré S. (3-0, 58e), V. Dubois (3-1, 76e ; 3-2, 81e ; 3-3, 96e).

FERNELMONT: Vandenkerckhove, Lunzanga, Lakhouil (70e Marchal) Sacré S. (88e Van De Sande), Germin, Beguin, Houart (85e Stas), Vasseur, Wauquaire (65e Pirson G.) Collard, Sacré K.

ANHÉE: Galand, Marchal, Hosselet, Daniel (65e Ravet), Kurbali (45e Weynant), Beguin, Beaufayt, Camara (45e Joaris), Dubois L., Dubois J, Dubois V.

Un match apparemment facile à gagner, lorsque l’on mène 3-0. Il suffit, d’après les experts, de temporiser et de tenir la baraque. Simple ? Et bien non.

Pourtant, l’histoire de Fernelmont commença bien. Après une passe chirurgicale de Lorent pour Beguin, très en forme, les filets visiteurs tremblaient déjà, après à peine une minute de jeu.

Et ce n’était que le début. Les "Rouges" répétaient les assauts vers le but adverse et cela payait: Lorent et Seb Sacré enfonçaient le clou en une minute d’intervalle à peine.

On croyait le match plié. C’était sans compter sur un Virgil Dubois au top de sa forme. l’Anhétois ramenait un score de parité en vingt minutes, dont le dernier à la 8 minute des arrêts de jeu. Sans compter que, si le portier hesbignon n’avait pas été à l’affût, le score aurait pu être plus lourd.

"Nous sommes un peu frustrés", avouait Houart. On évoquait un manque de maturité, selon le T2 visité, Raph Hubin. Mais dix minutes d’arrêts de jeu, cela ne reflète-t-il pas les réflexes de la dernière Coupe du monde ?

"On prend un but dès la première minute du jeu. On ne peut plus continuer comme ça, soulignait le coach anhétois, Éric Jonckers. Notre équipe est une famille. Le collectif est le plus important, même si nous avons de fortes individualités."