Arbitre: Dejemeppe.

Cartes jaunes: Taminiaux.

Buts: Duchesne (1-0, 20e), Verstraete (2-0, 79e).

SPY: Nicolas, Rhatay, Barzin, Ficheroulle, Delcommene, Hanicq (60e Gérodez), Duchesne (92e Lescart), Lisman, Y.Boujabout, Francotte, Motte (64e Verstraete).

DINANT: Delaite, Dujardin (52e Makuanga), Herman, Fontaine, Nazé, Kone, Igot, Richard (79e Missé Missé), Agnelli, Michel (51e Taminiaux), Leclercq (85e Genette).

Le match est tout d’abord équilibré et le coach adjoint visité, Thibaut Vigneront, sort déjà: "On cherche la facilité et on recule !"

Le jeu développé est un peu trop stéréotypé. L’engagement est là, mais il manque un zeste de créativité. Puis, vient l’étincelle: sur la gauche Hanicq centre pour Duchesne, qui met au fond (1-0). Ce qui oblige les Mosans à revoir la manière. Dujardin, puis Leclercq ne profitent pas des occasions.

Les visiteurs gèrent mieux les échanges, mais il manque quelqu’un devant pour terminer le travail. Et le coach Strobbe se fâche: "On décroche, on décroche, il faudrait, de temps en temps prendre de la profondeur."

Dès la reprise, sur la droite, Duchesne fait parler sa pointe de vitesse. Hanicq met bien l’un de ses services au fond, mais sur hors-jeu. Spy se crée encore quelques bonnes occasions, alors que Dinant n’arrive pas à enclencher le turbo. Les gars ne manquent pas d’envie, mais ils manquent d’organisation.

En face, les Spirous insistent et, sur une offensive rondement menée, Verstraete est au second piquet pour conclure. À 2-0, à dix minutes de la fin, autant dire que les carottes sont cuites.

Le capitaine visité, Yohan Motte, ne crache pas dans la soupe évidemment. "Dinant s’est bien défendu. Nous avons sorti nos meilleures armes pour en venir à bout. Sans devoir puiser dans nos réserves. Cette victoire nous permet de prendre la tête. Ce qui veut dire que nous serons attendus partout."