Les Namuroises ont confirmé leur victoire initiale contre Roulers, en ramenant deux très bons points de Wellen, samedi soir. D’autant plus appréciable que les protégées de Dominique Colin ont été menées 2-0. "Mais si le score avait été inversé, il n’y aurait rien eu à dire. Car on a été devant dans les deux sets et ce sont deux séries de services smashés de Lauren Bungeneers qui les ont ramenées dans le parcours", explique le coach namurois, qui craignait le pire, à ce moment-là. "Mais dans le troisième, c’est Léa Hubeaux qui a servi pour faire la différence, alors qu’on menait 16-20. Le quatrième acte donna lieu à une belle bagarre, avec peu de déchets des deux côtés. Mais là, on est parvenu à maîtriser les services de leur numéro 2 et on a émergé 22-25. Dans le dernier, j’ai interverti de places Sophie Pirlot et Lucie Dumont, qui avait du mal contre la grande centrale adverse, qui fait d’ailleurs partie de l’équipe nationale de beach. Cela a fonctionné et on a conclu sur un kill block de Sophie", ajoute le T1 bougeois, qui a fait participer ses douze joueuses à la rencontre. "Je ne peux retirer personne du lot, mais chapeau quand même à nos deux centrales, car Léa a peu joué avec elles, sans qu’elles ne se découragent. Je tiens aussi à souligner la grande sportivité du public et de l’équipe de Wellen. Un exemple, en termes de qualité de l’accueil reçu."

La journée avait déjà commencé sous de bons auspices pour le club, avec le succès 3-1 de l’équipe B en derby contre Charleroi, l’après-midi.