L’efficacité offensive, clé du derby remporté par Hastière

Dans un match au sommet tendu, les "Orangés" n’ont pas su profiter de leur domination du premier quart d’heure pour ouvrir le score. Au contraire des Hastiérois, qui trouvaient l’ouverture à la 18e par Ergo, qui nettoyait la lucarne. Les Anhétois exerçaient un pressing constant, bien contenu par les hommes de Quentin Mathieu. À la 45e, cela semblait près de réussir, mais le joueur visité croquait sa frappe. Les visités revenaient au score à la 57e, sur un penalty converti par le joueur-entraîneur Cédric Chapelle. Le sort choisissait son camp quand un coup franc de Plaquette pénétrait dans le but via le poteau, à la 79e.

Thy-le-Château B 2 - Ham 2

Les Sambriens ont ramené un bon point de leur déplacement. Ils avaient été les premiers efficaces grâce à un but de Maes. Dix minutes plus tard, les hommes de Kevin Gain revenaient à la hauteur des "Hannetons" via leur homme en forme, Tavianucci. Ces derniers semblaient bien lancés pour s’octroyer les trois points, Lorge leur donnant l’avance. Les visiteurs ne baissaient pas les bras et en étaient récompensés par le but de Snyers. Une belle performance pour les hommes de Frank Van Crutsen.

Tarcienne B 1 - Clermont 0

Les hommes de Sammy Delbart sont tombés sur des "Mauves" fort réalistes. Ils n’ont pas tout perdu cependant car, jeudi, ils avaient récupéré trois points suite à leur match non disputé contre Philippeville B. Dès la 7e, Fauconnier parvenait à tromper la vigilance du dernier rempart clermontois. Les "Verts" se rebiffaient, mais leurs opportunités, pour dangereuses et nombreuses qu’elles soient, n’aboutissaient pas à une égalisation. Les possibilités surgissaient des deux côtés après le café, notamment via Di Bernardo et Lebeau, côté visité. Les visiteurs ne faisaient pas preuve de lucidité devant la cage de Tarcienne et les visités conservaient leur maigre mais précieux viatique.

St-Gérard B 3 - Olloy 0

Les Brognois ont signé leur première victoire. L’essentiel avait été réalisé au premier acte, avec une avance de deux buts, signée Donnet, sur penalty, et Nicolay, d’une belle lucarne. À la 56e, sur un nouveau coup de réparation, Marc finalisait ces trois premières unités.

Onoz B 7 - Treignes 3

Le Standario menait 3-1 à la pause (Gustin, Tudisca et François), les Trignolles ayant réduit la marque par Cabaraux. Tudisca (2), François et Revillod alourdissaient la note, tempérée par Lange et Arcuri (c.s.c.).

Somzée B - Bioul B 5-0 fft

Les Sang et Or ont prévenu leur hôte, dimanche matin, qu’ils ne se déplaceraient pas, faute d’effectif suffisant.