P3C : Le coach taminois assume

"Après le derby à Tamines, les ambitions restent inchangées, c’est-à-dire l’accès au tour final, rappelle le T1 jemeppois, Patrice Marichal. Avec 14 points sur 18 (quatre succès et deux nuls), notre bilan de début de saison est positif."

J. Tamines B 0 – Jemeppe 0

Clôturé sur un nul, le derby sambrien fut loin de l’être. Forts de l’avantage de leur terrain synthétique, les Taminois ont affiché leurs qualités techniques, face à des Chimistes plus expérimentés et plus physiques. "Nous avons eu deux duels avec le gardien, que nous aurions dû concrétiser", regrettait le T1 jemeppois, Patrice Marichal.

Denée 0 – Moustier 3

Grâce à leur succès, combiné au partage de Somzée, les Zèbres occupent seuls la tête. La première période se clôturait sur un score vierge. Monté au jeu peu après la reprise, Lipani signait un doublé. Achie fixait les chiffres dans les dernières minutes.

Nismes B 2 – Somzée 2

Un déplacement à Nismes B est toujours compliqué. Les Somzéens en ont fait l’amère expérience. Les "Crayats" ont mené deux fois, par Wallon, sur penalty, et Delaire. Revenus à 1-1 sur un penalty de Bordenga, les visiteurs ont arraché le partage grâce à Houssonloge, à la 89e.

Biesme B 2 – Pesche B 2

Trufin exploitait une passe en retrait mal calibrée de Rouelle (0-1). Lomma égalisait aux alentours de la demi-heure. Wauthy faisait 2-1 à l’heure de jeu. Esseulé dans le rectangle, le joueur-entraîneur Haumont égalisait sur l’une des rares occasions visiteuses.

"Je ne suis pas content. Nous n’avons pas été bons. Les mêmes erreurs se répètent chaque week-end", pestait le mentor biesmois, Denis Degueldre.

Lesve-Arbre 2 – Ligny B 5

L’un des duels de bas de classement est tombé dans l’escarcelle visiteuse. Les Grognards viraient en tête au repos grâce à Hammoud (0-1) et à Debock (1-2 et 1-3). Debock (1-4 et 2-5) enfonçait le clou. Entretemps, Bossuyt avait réduit le score (2-4). Il s’agit du premier succès lignard. "Nous étions en recherche de victoire depuis le début de la saison. Cela fait du bien", rappelait le T1 sambrien, Frédéric Frate.

Philippeville 2 – Flavion B 1

Battus le week-end dernier, les "Étoilés" ont repris leur marche en avant, dans la douleur. Après avoir pris l’avance grâce à un autogoal de Fauchet, ils concédaient l’égalisation des œuvres de Hastir. En seconde période, De Ketelaere signait son joyeux retour en faisant 2-1 de la tête, sur un centre de Jennequin.

Et. Tamines 3 – Florennes 2

Lejeune plaçait les "Aviateurs" sur orbite. Oostens égalisait juste avant la pause. M. Diez (1-2). Dumont (2-2 et 3-2) fixaient les chiffres. "En raison des absences, j’avais dû remodeler la charnière défensive", précise le T1 taminois, Maurizio Lo Manto.

Auvelais 2 – Surice B 1

L’autre duel de bas de classement est revenu à des "Orangés" qui, après avoir viré en tête au repos (2-1) grâce à Tahon et Baume, ont contrôlé la seconde période. Leurquin avait relancé le suspense à la 43e.