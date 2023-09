P4D namuroise : La première pour Mesnil

Graide 1 – Dinant B 9

Avec seulement onze joueurs disponibles, les Dinantais ont livré une belle prestation. Après dix minutes, le score était déjà de 0-3 grâce à un triplé de G. Drugmand. Avant le repos, Puche ajoutait une quatrième rose pour ses couleurs, tandis que Léonet réduisait la marque à la demi-heure. En seconde période, les visiteurs contrôlaient totalement la partie et ajoutaient cinq autres buts via Puche (2), G. Drugmand, Tahir et C. Drugmand.

Houyet B 0 – Han-sur-Lesse B 9

Face à l’avant-dernier, Han n’a pas éprouvé de difficultés. Au repos, le score était déjà de 0-3 grâce à des buts signés Lardot, Charlier et Compère. En début de seconde période, Buryere ajoutait un quatrième but pour les visiteurs. Houyet avait les jambes coupées et encaissait encore cinq buts durant le second acte, par Bruyere (2), Deponthier, Compère et Lardot.

Schaltin B 2 – Feschaux 1

Après un début de match équilibré, Schaltin ouvre la marque par Barbier. Les "Mauves" rentrent aux vestiaires avec cette courte avance. En début de seconde période, Piquin égalise. Schaltin pousse, mais Feschaux résiste bien. Il faut attendre la toute fin de match pour voir l’équipe visitée empocher les trois points, grâce à une rose de Leclercq.

Dinant B 6 – Haversin B 4

Simon lance Haversin au quart d’heure. L’équipe visitée réagit et égalise, puis passe devant avant le repos, grâce à un doublé de Leyssens. En début de seconde période, les visités se détachent grâce à deux nouvelles roses de Leyssens. Haversin réduit la marque par Bresmal. Kishilo porte le score à 5-2 à l’heure de jeu. Les visiteurs reviennent à 5-3, puis Leyssens inscrit un nouveau but pour mettre l’Union à l’abri, même si Bresmal inscrit un dernier but dans les arrêts de jeu.

Pessoux 0 – Gedinne B 8

Défaite surprenante de Pessoux, qui voit son adversaire du jour passer devant au classement. Après un but rapide de R. Adam, Fondaire fait le break. La seconde période est à sens unique et Pessoux craque complètement, laissant Gedinne inscrire six autres buts par C. Adam (2), Gillet, Marchal (2) et Malien.

Mesnil 3 – Entente Sommenoise 0

Malgré l’exclusion de son gardien après seulement 20 minutes, Mesnil offre une bonne réplique à l’Entente Sommenoise et ouvre le score par Damoisaux, sur penalty. Avant le repos, les visités doublent la mise par Jacqmain. En début de seconde période, Mesnil fait le break par Laffineur et s’offre un succès mérité.

Dion 1 – Pondrôme 3

Après une première période équilibrée, les visiteurs prennent l’avance grâce à un penalty converti par Dermien. À l’heure de jeu, Bah double la mise. Boukheras relance Dion. Pondrôme se met à l’abri en fin de match grâce à T. Marlair.