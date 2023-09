Incidents à Verlaine – Rochefort: pour le président de l’Union Rochefortoise, "ce n’est pas digne d’un club comme le nôtre"

Samedi soir, à Verlaine, on a assisté à des scènes déplorables: un envahissement de terrain par des énergumènes sympathisants de Rochefort, des coups portés aux joueurs de Verlaine qui fêtaient la victoire sur la pelouse, des enfants en pleurs et même un homme âgé blessé au visage. Quelle tristesse à ce niveau même si la provocation d’un joueur de Verlaine à l’adresse du bouillant kop rochefortois n’était pas l’idée la plus lumineuse de la soirée. Suite à ces événements, la direction rochefortoise a souhaité réagir par communiqué: "Au terme de la rencontre Verlaine-Rochefort, perdu par le plus petit des écarts par notre D2 acff, samedi soir, de malheureux et inacceptables incidents entre supporters et joueurs ont émaillé la rentrée au vestiaire. Outre le fait qu’il y a souvent des éléments déclencheurs, des provoqués et d’autres qui y répondent, donc des responsables de chaque côté, la direction de l’Union Rochefort et son président Nicolas Lhoist, rentrés marqués parce qu’ils ont vécu sur place ne peuvent rester sans réaction face à ce genre de faits. Certains comportements sont loin de correspondre à la ligne de conduite et aux valeurs qui coïncident avec l’implication manifestée depuis la reprise du club par une famille, une nouvelle équipe dirigeante. La direction de l’Union sait combien il est précieux d’avoir un groupement de supporters derrière une équipe et un club. En maintes occasions, les"Roch Boys"ont très largement pu contribuer à la belle atmosphère entourant nos différents matchs. C’était encore le cas ce dernier samedi soir puisque si ambiance incroyable il y avait durant la confrontation, c’est à eux avant tout qu’on la doit. Nous nous devons de souligner leur attitude très fair-play même dans la défaite. L’étincelle est pourtant survenue à la suite d’une attitude déplacée et non sanctionnée d’un joueur visité, dans le prolongement du but de la victoire. Le reste est finalement surtout l’œuvre d’une minorité, mais est déplaisant à décrire et n’est pas digne d’un club comme le nôtre. Même les présidents respectifs, agissant main dans la main pour calmer les tristes ardeurs de certains ont eu du mal à faire revenir le calme. Dans le court terme, nous allons réfléchir en interne pour adopter la conduite adéquate afin d’éviter à l’avenir ce genre de débordements déplaisants. Faudra-t-il aller jusqu’à établir un règlement strict et clair de bonne conduite à l’attention de tous ceux qui supportent l’Union rochefortoise chaque week-end ? Par la présente et face à cette situation qui nous interpelle, nous réitérons des excuses à l’adresse des dirigeants du RCS Verlaine, mais aussi à Monsieur tout le monde, présent ce samedi soir dernier au stade. Plus jamais cela !"