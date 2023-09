Gedinne n’y arrive pas, Dinant bien

Vierges de tout point, les Ardennais de Gedinne United espéraient débloquer leur compteur, à domicile, contre Oreye. Il n'en a rien été. "Un match assez engagé face à une solide équipe qui devrait jouer au moins le top 3, reconnaissait le CQ et coach namurois Bastien Grislain. Après une première période (0-1) marquée par des occasions de part et d'autre, nos invités se sont vite détachés (0-3). Revenus à 1-3, nous avons eu l'occasion de recoller au score. A 1-4, la rencontre était terminée. Nous continuons de progresser. J'aurais aimé que nous jouions nos deux premiers matches comme nous avons joué vendredi. Nous aurions pris des points.Nous ne tirerons que du positif de la saison. C'est notre seul et unique objectif." Le 6 octobre, les Gedinnois, onzièmes et bye vendredi prochain, accueilleront (21h40) les Intéristes de Namêche, dixièmes.