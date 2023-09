Floreffe et Saint-Gérard plus que jamais devant

Farid Tachfini, le nouveau mentor des "Chimistes", n’a pas loupé ses débuts. Les Sambriens prenaient d’emblée la direction des opérations et celle-ci se concrétisait au marquoir dès la 15e par Dethier. Zubalie, d’un beau doublé, creusait l’écart à la demi-heure. Les visiteurs tentaient de revenir dans le parcours mais, en fin de match, Benaissa et Musiaux clôturaient le score.

Moustier B 2 - Mazy 5

Un doublé de Migeot mettait les Gembloutois en position idéale. Les visités contestaient l’avance des "Bleus" en se rapprochant via Dorval. Marlier répliquait, avant que Dejaiffe ne fixe le score à la pause à 2-3. Les deux roses de Dussart et Franchimont, dès la reprise, étouffaient les velléités visitées.

Salzinnes-Namur 2 - Onoz 2

Les Namurois, dans un duel très bien arbitré par le coach visité Nicolas Pierlot, et le Standario n’ont pu se départager. Seck et Bolyn avaient mis les visités en position idéale. Les visiteurs mettaient la pression en seconde période et en étaient récompensés par une égalisation signée Maufroid et Roucour, sur penalty.

Sauvenière B 4 - Falisolle-Aisemont 2

Dès la 8e, Piengeon trouvait la faille. Il était suivi 4 minutes plus tard par Hubert et à la 34e par Ouhajjou. À la 44e, Joeghmans rendait espoir aux siens. Ouhajjou, encore lui, creusait l’écart à la 54e. Le but de Riciputo était le dernier fait d’armes des visiteurs.

Floreffe 3 - Temploux B 1

"Ce fut une rencontre difficile, avec des Aviateurs qui ont mené près d’une heure et une victoire forgée tout en fin de rencontre", constatait le coach floreffois, Vincent Collet. Dès la 10e, Février mettait les Temploutois sur orbite. Les visités loupaient ensuite un penalty par Vanderwauwen. La reprise fut un peu meilleure pour les Sambriens. Ces derniers revenaient sur un penalty transformé par leur capitaine Nicolay. Ils émergeaient sur des roses de Dell’Amico et Parise.

Ham B 0 - St-Gérard 3

Les "Hannetons" ont offert une belle résistance aux Brognois. Ils faisaient jeu égal au premier acte en se créant quelques belles opportunités, sans concrétiser. Les visiteurs faisaient la différence sur phases arrêtées via Doumont et Martinez. Ham continuait d’y croire, mais à la 80e, Baguet tuait leurs derniers espoirs.

Emines B 4 - Flawinne B 3

Duel offensif comme attendu, entre deux formations invaincues jusque-là. Seumaye avait inscrit le premier but bruyérois en première période. Michaux, puis le même Seumaye surprenaient les "Gozettis" à la reprise. Ces derniers n’abdiquaient pas et recollaient au score par Cléda, Parese et Siscot. À la 93e, Michaux crucifiait les Namurois.