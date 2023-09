Arbitre: Meddouri.

Cartes jaunes: T. De Becker, Dardenne, Olojede, Meuter.

Buts: Olojede (0-1, 80e), Kosova (0-2, 85e).

BEAURAING: Delobbe, Broyer, Baudoin (65e Mont), Dasty (47e Suray), Pirard (63e Ansiaux), L. De Becker, T. De Becker, Ferreira (77e Minet), Ronsijn, Dardenne, Diskeuve

EVELETTE: Prévot, Marquez (54e Ruth), Diamonde, Eloy, Becker, Hadim (46e Kosova), Ntwali (30e Ntawali), Toussaint, Boussate (65e Jadot), Angiulli, Olojede.

Même si les Beaurinois n’ont toujours pas gagné cette saison, la réaction attendue suite à la réunion de la semaine s’est fortement faite ressentir. Evelette, pas dans un grand jour, repart avec l’essentiel. Olojede a inscrit le 0-1 à dix minutes du terme, imité cinq minutes plus tard par Kosova (0-2). Le coach beaurinois Stéphane Toupet se montrait, malgré la nouvelle défaites, satisfait de la réaction de son groupe: "Nous avons réussi à bien les bloquer en première période. À la pause, j’ai dit qu’il y avait de la place pour l’emporter. J’ai retrouvé mon équipe, il y avait de l’envie. Notre discussion a porté ses fruits". En face, Olivier Cauz ne fanfaronnait pas. "Nous avons à chaque fois fait les mauvais choix en première mi-temps. Ne retenons que la victoire". Quentin Becker confirmait les propos de son coach: "Nous avons pris le match de haut, la victoire est là mais attention de ne pas reproduire trop souvent ce genre de prestation". Et l’excellent beaurinois Tristan De Becker de conclure: "Le coup de gueule du coach nous a fait du bien, on a retrouvé l’envie. Nous ne sommes pas à notre place actuellement".