Cartes jaunes: Adam, Baudoin, Sleeuwaert.

Carte rouge: Paquet (90e, 2 c.j.).

Buts: Yilmaz (0-1, 3e), Adam (1-1, 26e), Kinif (2-1, 42e ; 3-1 pen., 80e).

MEUX: Libertiaux, Rouffignon, Boreux, Adam, Sleeuwaert, Gauchet (58e Paquet), Palate, Gaux (72e Coquelle), Smal, Marion (70e Baudoin), Kinif (90e Farikou).

STADE VERVIÉTOIS: Rico-Garcia, Giargiana, Mara (58e Ceylan), Biondolillo, Manfredi, Deflandre, Demarteau, Oger, Fransolet, Akdim (72e Bamona), Yilmaz.

Dans le doute mais déterminés à ce que la roue tourne enfin en montant sur leur magnifique pelouse, les Meutis n’ont pas le temps de rentrer dans le match qu’ils prennent un nouveau coup sur la tête. Dès la 3e, Yilmaz décoche une volée aussi belle qu’improbable pour nettoyer la lucarne du pauvre Libertiaux. "Un geste d’instinct, difficile à réaliser mais parfait, commente Laurent Gomez. À ce moment-là, je me suis dit qu’on avait la poisse. Mais heureusement, on a su rester calme et on a proposé du jeu pour méritoirement mener à la pause".

Cuillis à froid, les Verts relèvent en effet très vite la tête. Gauchet n’est pas loin d’égaliser au terme d’une belle combinaison avec Marion et Kinif mais son tir est repoussé par Rico-Garcia. Le gardien verviétois stoppe ensuite la reprise de Marion. Les corners se multiplient dans le rectangle des hommes de Christophe Kinet et sur l’un d’eux botté par Gaux, l’excellent Ethan Adam recoupe la trajectoire pour envoyer le cuir au fond. Meux respire et enfonce le clou. Après un envoi sur la latte de Smal, Kinif donne l’avantage à ses couleurs en s’y prenant à trois reprises pour battre Rico-Garcia sur une phase confuse que les Liégeois estiment fautive. "Je connais très bien Gilles que j’ai eu sous ma direction à Tilleur, explique le coach des Fusionnés. Il a sans aucun doute poussé notre défenseur avant de ponctuer victorieusement son action mais je ne vais pas lui reprocher d’avoir fait parler toute son expérience. Ça fait partie du jeu, c’est à l’arbitre d’être vigilant."

Dès la reprise, Meux veut se mettre à l’abri et reprend avec une grosse détermination. À l’image de Gauchet qui transperce toute la défense pour isoler Smal. Trop collectif, ce dernier sert Kinif qui rate l’immanquable. Marion rate aussi le break. "On doit tuer", regrette Laurent Gomez. Dès l’heure de jeu, les visiteurs commencent à retrouver des couleurs et se montrent de plus en plus entreprenants. Fransolet voit d’ailleurs sa frappe s’écraser sur la transversale puis Libertiaux plonge bien sur une tête de Fransolet, encore lui. "Meux était en souffrance, ajoute Kinet. On avait la mainmise sur le jeu, avec de belles combinaisons au sol . Je ne peux rien reprocher à mes joueurs . Mais, en face, il y avait une équipe pleine d’expérience, solide dans les duels et assez roublarde."

Avec les entrées de Baudoin et Coquelle, Laurent Gomez étoffe son entrejeu et alors que son équipe fait le gros dos, elle obtient un penalty pour une poussée de Manfredi sur Baudoin. Kinif le transforme sans trembler pour mettre Meux définitivement à l’abri malgré un dernier tir de Yilmaz bien détourné par Libertiaux et l’exclusion de Paquet, jauni une deuxième fois à la 90e pour, selon l’arbitre, une simulation dans le rectangle. "Nous sommes allés chercher cette victoire avec tout un groupe, se réjouit Laurent Gomez. Nous avons souffert en deuxième mi-temps mais le caractère a payé. J’ai retrouvé les valeurs de Meux et cette victoire va, je l’espère, complètement nous libérer."