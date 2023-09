Arbitre: Malter.

Cartons jaunes: Lamort, Deville.

Carton rouge: Delpire.

But: Cappelle (1-0, 39e).

CHEVETOGNE: Martinez, De Bona, Grégoire, Brebant, Desille, Fournaux, Pierard, Deville (67e Thonon), Mohimont, Cappelle, Struvay.

NISMES: Vincent, Delpire, Depotter, Nava Fernandes, Horé, Boudin (60e Cordioli), Fraiture (75e Libert), Lamort, Sanchez, L.Maistriaux (81e Fraiture), F. Maistriaux.

Chez les Rouches, heureusement que le noyau de base est plutôt conséquent. Car on doit racler les fonds de tiroirs. Parmi les absents, Loris Simon, devenu heureux papa. La rencontre part au quart de tour, avec des visiteurs bien décidés à bousculer les gens d’en face. Alors que ceux-ci se doivent, tout d’abord, de poser leur jeu. Au quart d’heure, ils font déjà mieux circuler. Et leur gardien Martinez, par un arrêt réflexe, rappelle qu’il est toujours bien là. Tout comme Vincent, sur un envoi de Pierard. Le match est plaisant, avec des "Coccinelles" mieux inspirées. Mais ce Nismes-là sait aussi y faire. À la 39e, toutefois, sur corner, Cappelle est à la bonne place et prolonge (1-0).

Après la pause, Nismes se rebiffe et son adversaire se doit de veiller au grain. Entre les perches, le brave Alexis sauve encore de bien chauds ballons. Chevetogne se réorganise. Un coup franc de Desille donne le frisson aux Bleus. Trois essais qui prennent la bonne direction (dont un piquet !) sont bientôt sauvés par les visiteurs. Cheve recule ensuite d’un cran et repousse les dernières banderilles.

"Des excuses ? Nous savions que nous serions bien reçus, confiait le capitaine nismois, Nava Fernandez. L’arbitrage ne nous a guère avantagés, c’est un fait. On a eu des occasions, mais leur gardien a tout sorti. Nous méritions mieux que cette défaite."