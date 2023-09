Arbitre: Meyvisch.

Cartes jaunes: Collart, Fabris.

Carte rouge: Dethise (2 c.j., 39e).

Buts: Lotte (0-1, 10e), Graulus (0-2, 30e), Descarpentries (0-3, 42e), Leemans (0-4 pen, 65e).

FLAVION-MORIALMÉ: Unver, Bodart, Hastir (65e Michiels), Dethise, Zingle (33e Mamona), Deghorain, Collart, M.Delcourt, Pétrisot, A.Delcourt (65e Vanmackelbergh), Pessleux.

BIESME: Jacquet, Leemans (68e Lambot), Mollet, Fabris, Wackers, Pratz, Lotte (81e Wauthy), Lambert, Graulus, Decarpentries (73e Deppe), Lisot.

Les "Djobins" ont à cœur de démarrer parfaitement les hostilités et le message d’Olivier Defresne semble passé. Les "Rouges" poussent et dès la 10e, les Biesmois profitent d’une première erreur visitée pour ouvrir le score, par Lotte. On sent les Florennois fébriles, face à des voisins qui ont plus d’envie qu’eux.

Alors que son premier coup franc trompe Unver (but annulé pour position de hors-jeu d’un de ses équipiers), Graulus retape le même ballon quelques minutes plus tard. Les Flavionnais n’ont pas retenu la leçon et c’est 0-2 à la demi-heure.

Quelques instants plus tard, c’est un nouveau coup dur pour les hommes de Laurent Lecocq. Déjà averti, Dethise appuie beaucoup trop son intervention et reçoit sa deuxième jaune. Descarpentries fixe le score à 0-3, pour la rentrée aux vestiaires.

"Des joueurs ivres sur le terrain"

La deuxième période ne change rien. Unver sauve à plusieurs reprises les siens d’une claque plus sévère, mais il doit s’avouer vaincu sur le penalty botté par Leemans.

"J’attends des sanctions de la part du comité pour deux joueurs qui sont arrivés ivres sur le terrain", pestait le T2 flavionnais.

"On signe un 10 sur 12. Pour la première fois, nous avons mené et, forcément, cela amène de la confiance", résumait, pour sa part, Olivier Defresne.