Au Malonne Village Marathon

Le Village Marathon, un événement sold out, qui attire chaque année des puristes, réunit 150 concurrents, 50 sur le marathon et 100 sur le semi. L'objectif est de ne pas sortir des frontières du village de Malonne, et d'emprunter un maximum des sentiers, chemins et routes sans jamais repasser au même endroit. Le dénivelé positif de 1000 mètres positif sur le marathon et 400 mètres sur le semi-marathon n'est pas non plus à négliger.