Arbitre: Dewandre.

Cartes jaunes: Soleil, Lamarque, Bivort, K. Osmane, L. Osmane.

Buts: Hannecart (0-1, 8e), Guerrini (1-1, 31e), Custinne (1-2, 65e).

STANDARD LIÈGE C: Struman, Cé. Guerrini (55e K. Osmane), Dorthu, Aïch (70e L. Osmane), Geron (20e Ndobo), Lamarque, Ca. Guerrini, Therasse, Karaka (46e Chiodo), Tiesters, Pourtois.

LOYERS: François, Van Hamme, Culem, Baudracco, Saez (60e Reniers), Martin (46e Petit), Hannecart, Lambert (34e Smets), Soleil, Custinne, Bivort.

"Une belle victoire au terme d'un déplacement compliqué. Il n'est jamais facile de s'imposer au Standard, se réjouissait la joueuse-entraîneuse Elsa Soleil. Nous sommes contents avec les trois points. Les filles n'ont rien lâché. Je suis très fière du groupe."

Union Saint-Gilloise 3 - Andenne 0

Arbitre: Collin.

ANDENNE: Missair, Gemine, Legrand, Moeremans, Patar, C. Hannecart, P. Famerée (Broze), Chariot (Matout), Romainville (De Jaeger), Lhoste, Volpe (C. Famerée).

Les Oursonnes savaient le déplacement compliqué chez des Unionistes en lutte pour la première place. "Nous n'avons pas démérité. Si nous continuons à travailler en équipe, nous pourrons réaliser de bonnes choses dans les semaines à venir", lançait la coach andennaise Valentine Hannecart.

P1 Dames

Beauraing 5 - Houyet 1

Le derby est logiquement tombé dans l’escarcelle beaurinoise. Maggio déflorait la marque d’une superbe frappe (1-0). Da Silva De Oliveira Fidalgo égalisait sur coup franc (1-1). Maggio poursuivait son festival de frappes avant la mi-temps (3-1). Marchal et l’inévitable Maggio corsaient l’addition après la pause. "La victoire de Beauraing est amplement méritée, même s’il y a un penalty non sifflé à 3-1", précisait le T2 houyetois Cédric Bayet.

Ligny 1 - Dinant 3

C. Vanderelst gagnait son duel avec la gardienne locale (0-1). Allard doublait la mise (0-2) après avoir manqué la conversion d’un penalty provoqué par Lichtherte. Cochez relançait le suspense sur un long ballon (1-2). La seconde période était partagée. C. Vanderelst fixait les chiffres sur corner (1-3).

Grand-Leez 4 - U. Rochefortoise 3

Remy Ory accaparé par sa fonction de responsable des infrastructures, les Unionistes sont désormais entraînées par Corentin Bihain, et ce jusqu’à la composition du nouveau staff. Le repos était atteint sur le score de 2-0. Albert (2), la capitaine Juprelle et Turpin se sont partagé les buts locaux, Osselet (2) et Laval, les buts visiteurs.

Arquet 7 - Jemeppe 0

Le repos était atteint sur un score de forfait. Sabrir (3), Roland (2), Catalano et Labarre se sont partagé les buts.

Biesme 3 - Ciney 2

Frola était la première à trouver la faille (1-0). Les Cinaciennes convertissaient leur domination via Minet (1-1) et Henin (1-2 sur penalty). En seconde période, V. Chiliade scorait deux fois (3-2).

P2 Dames

Emines 2 - Auvelais 3

En l’absence de Thierry Dogot, les Sambriennes étaient coachées par le duo Marie-France Dubois - Fabian Piette. Thewissen trouvait par trois fois la faille en première période (0-3). Boxus lui répondait deux fois après la pause (2-3).

Andenne B 6 - Eghezée 2

Grâce à Hody (1-0, 20e) et à Degey (2-0, 45e), les Oursonnes viraient en tête au terme d’une première période partagée. L’égalisation concédée peu après la reprise des oeuvres de Jugnot et Baltus, les Andennaises reprenaient leur marche en avant grâce à Hody (3-2, 65e, 4-2, 70e), à "Rambo" Henrot (5-2, 76e) et à Lombet (6-2 sur coup franc, 88e).

Rienne 8 - Leuze-Longchamps 0

Guitton (3), Mhadhbi (3) et Grandjean ont inscrit les buts locaux. Les Leuzoises ont inscrit un autogoal sur corner.

Malonne 1 - Florennes 4

Si les Malonnoises dominaient le premier quart d’heure, Beugnies était la première à trouver la faille (0-1). Le début de la seconde période était semblable à celui du premier acte. Cette fois, les visitées égalisaient, grâce à Wiame (1-1). Ruth douchait la joie locale dans la foulée (1-2). En fin de match, Volpe (1-3 sur penalty) et Beugnies corsaient l’addition.

Ciney B 0 - Lustin 4

Marchal trouvait la faille passé la demi-heure (0-1, 35e). En seconde période, Collignon, le joker de luxe (2), et Joniaux, arrivée au repos, corsaient l’addition.

Olloy 3 - Pesche 2

Les Ollégiennes prenaient l’avance via un penalty d’Oujoud (1-0). Les Poires renversaient la vapeur sur un autogoal de Thirion (1-1) et un but de Lesoir (1-2). Hubert signait le doublé et offrait les trois points du derby aux visitées.

Sauvenière 3 - Spy 0

Les Wawas ont dominé la rencontre et se sont logiquement imposées. Laroy signait un doublé avant le repos (2-0). Bruyninckx fixait les chiffres sur coup franc (3-0). "Je tiens à souligner le très bon arbitrage de monsieur Pierard", précisait le coach local Kévin Michiels.