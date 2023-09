Zelnyte trouve de la sérénité à Namur

Deux années très mouvementées

Plongée complètement dans le basket depuis ses treize ans et son entrée en sport études, Laura Zelnyte intègre après deux ans un club de D1 lituanienne, où elle preste pendant six saisons. Elle part ensuite pour la division deux italienne durant quatre ans, avant de transiter par la Slovaquie, l’espace de quelques mois. "J’ai signé en janvier 2022 en Russie, juste avant l’offensive en Ukraine. Je ne voulais pas rester chez les Russes et j’ai pris l’avion pour rentrer chez moi, en Lituanie, une semaine après le début de la guerre ", confie la joueuse de 29 ans. Elle signe ensuite à Milan, où elle termine la saison avant de devenir internationale durant l’été. Forte de son nouveau statut, Laura signe en Espagne, à Saragosse. Le club, qualifié pour la coupe d’Europe, est très ambitieux. "J’y ai découvert un championnat très relevé et je me sentais bien. Malheureusement, de nouvelles joueuses sont arrivées en cours de saison et il n’y avait plus de temps de jeu pour tout le monde. J’ai donc choisi de partir pour Namur, ma cinquième équipe en moins de deux ans", relate-t-elle.

De meilleures individualités

Au-delà de l’apaisement apporté par sa prolongation, l’intérieure lituanienne ressent de l’excitation à l’aube de sa deuxième campagne en Belgique: "J’ai été mise au repos le week-end dernier à l’occasion du mini-tournoi de préparation en Allemagne, suite à de petites douleurs, et je suis donc encore plus impatiente d’être sur le terrain ce samedi contre Liège. Puis j’ai hâte de voir comment l’équipe va évoluer cette saison, avec les changements dans l’effectif." Peyton Whitted et elle étant les seules joueuses pros à être restées, en compagnie des jeunes belges, elles ont vu arriver cinq nouvelles têtes pour les accompagner sur les parquets. "Individuellement, nous sommes plus fortes que la saison dernière, assure Laura Zelnyte. Nous devons encore apprendre à nous connaître et à utiliser au mieux chaque profil, mais nous serons meilleures."