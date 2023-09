"On ne pensait pas à un 12 sur 15" à Spy

Seule ombre au tableau, toutes les victoires de Spy ont été acquises par un but d’écart. Jugeant son équipe solide défensivement, c’est du côté offensif que Geoffrey voit une marge d’amélioration: "Alimenter le marquoir d’avantage nous ferait du bien. On doit tuer les matchs plus rapidement. D’accord, nous ne sommes qu’à une clean-sheet. Mais nous devions garder le zéro si je n’avais pas commis une petite erreur à la 85e."

Quoi qu’il en soit, le début des Spirous est plus que satisfaisant et, si aucun objectif clair n’avait été fixé dans le vestiaire à l’entame de la saison, ils pourraient prétendre au top 5 s’ils confirment en octobre. "Nous serons rapidement fixés sur nos ambitions puisque nous rencontrerons quatre ‘gros’teams. Nous prenons la rencontre contre Dinant de ce week-end comme toutes les autres, c’est une équipe toujours compliquée à manier. Nous devons prendre les trois points afin d’être sereins pour notre déplacement à Nismes, prévient le gardien. Nous apprenons encore à nous connaître et personne ne s’attendait à ce qu’on soit là, mais nos douze points ne sont plus à prendre. "