Namur - Olympic (d. 15h) : les retrouvailles de Mehdi Khaida

Un poste en pointe ou en soutien qu'il avait occupé à la Neuville, un stade séparé de deux minutes seulement de son domicile. "J'y suis resté cinq ans. La dernière année, j'ai eu moins de temps de jeu, notamment en raison d'une blessure et je voulais jouer plus et aider Namur dans son voeu de monter", remarque-t-il.

Pour le Carolo, ce duel francophone sera assez serré. "Les deux clubs ont besoin de points et n'ont pas encore trouvé totalement la bonne carburation même si les Dogues sont toujours en Coupe de Belgique et viennent de remporter leur premier succès". Un objectif primordial pour les Unionistes qui, en terre jamboise, veulent aussi imiter leurs voisins. "Le championnat est encore long mais mieux vaut ne pas commencer à douter, considère Mehdi Khaida. Notre fonds de jeu n'est pas mauvais mais ne nous mordons plus les doigts d'avoir été inefficaces en zone de conclusion." Il place ses espoirs dans le retour des flancs qui apporteraient de la vitesse et donc de bons ballons. "Une première victoire serait un adjuvant important avant une semaine chargée avec le déplacement à Gand mercredi soir et la réception de Knokke le dimanche 1er octobre."

Le coup d’envoi de ce derby wallon sera donné par Mario Fasano, le sympathique défenseur passé chez les Merles et les Dogues durant sa carrière.

Et par ailleurs, les travaux de réhabiliation du terrain de Fosses-la-Ville (stade Wilson) dont bénéficient encore les "Merles" après une ancienne fusion avec le club local, ont bel et bien débuté. Des billes de coco (et non de liège comme annoncé erronément) ont été répandues jeudi sur la surface et les abords nettoyés ou démoussés par une société locale spécialisée. Un point de penalty devait être réparé. Tout cela sous le regard attentif de la commune de Fosses, toujours en conflit et devant les tribunaux avec Namur, qui fait preuve ici de bonne volonté.