La saison de Tamines enfin lancée ?

TAMINES : blessé : Gourad ; incertain: Cagnina.

Malgré de belles prestations, Tamines n’avait toujours pas pris la moindre unité après trois rencontres. Mais la quatrième fut la bonne puisque la Jeunesse a ramené un point de Belœil… où elle aurait (encore) pu espérer mieux. "On méritait largement de l’emporter. On a réalisé le match parfait durant 60 minutes mais on commet encore une erreur de jeunesse en fin de rencontre", analyse Saïd Khalifa.

Ce premier point pris sera-t-il le déclic pour la suite de la saison ? "On l’espère en tout cas, poursuit le coach taminois. Chaque semaine, nous avons fait des bons matchs et j’espère que l’on prendra les trois points ce week-end, ce serait super pour les joueurs et la confiance. Mais ce ne sera pas facile, Flénu est une équipe costaude qui vient de décrocher sa première victoire la semaine dernière. J’espère qu’ils ne seront pas dans une dynamique euphorique à la suite de ce succès", conclut le coach Saïd Khalifa.