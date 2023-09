AISCHE: blessés: Gécé, Turhan ; absents: Lempereur, Gillard, Maisin, Bonura, Niewinski (en P2) et Broos (non repris).

Le remarquable début de saison des Hesbignons (10 points sur 12, un seul but encaissé en quatre matches) va-t-il se poursuivre ce samedi soir face à Manage ? C’est le souhait de Jérôme Patris qui a, par contre, appris le départ de son T2 (voir notre édition d’hier), ombre au tableau d’une excellente entame de championnat: "Nico a pris sa décision, je la respecte même si je la regrette. C’est non seulement une perte sportive mais aussi humaine."

Un remplaçant sera bien sûr nécessaire: "Il faut bien cela pour gérer un groupe de 23 joueurs. J’espère que cela sera résolu assez vite."

En attendant, c’est un concurrent direct qui se rendra au Stade Bertrand: "Manage n’est pas une équipe de transition mais évolue plus dans la construction. Cela devrait être un beau match, assez ouvert où il faudra faire preuve de créativité." Et à ce propos, le retour de suspension de Meyric Catinus devrait en apporter: "Il peut nous permettre de remonter un peu plus le bloc".