Deux marches nocturnes à Jambes

Le coup d’envoi des activités mises sur pied par l’Adeps, dans le cadre de la Semaine européenne du Sport, sera donné à Namur, ce samedi 23 septembre. À l’affiche: deux marches nocturnes, de 5 et 10 km, accessibles à tous (et gratuites), au départ des installations "The Flow", à Jambes (en bord de Meuse, derrière les anciennes casernes du Génie). "Le petit parcours montera vers la Citadelle, par l’arrière du casino, mais n’ira pas jusqu’au sommet, explique Gilles Hébert. On passe ensuite sur l’autre flanc, pour redescendre le long des remparts et revenir vers Jambes via le Grognon et le halage. Le tracé des dix bornes, lui, partira dans l’autre sens, ce qui permettra de faire éventuellement les deux. Les marcheurs se dirigeront vers le centre de Jambes, l’ancienne gare, le tennis de Géronsart et le Collège d’Erpent, pour revenir via le Sart-Hulet et le Parc d’Amée."