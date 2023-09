Déplacement ardu des Natoyens à Anseremme

Battu la semaine dernière à Naninne dans les dernières minutes, Natoye veut se relancer ce dimanche. Cependant David Brasselet, le coach natoyen est conscient que ça ne sera pas une partie de plaisirs. " Anseremme est la grosse surprise de ce début de saison, ils ont une équipe taillée pour la P3 avec pas mal de joueurs d'expérience. Je m'attends à une rencontre très physique avec une lutte acharnée au milieu de terrain. Pour cette rencontre, j'ai beaucoup d'absents, plus les semaines passent, moins j'ai de joueurs. Je vais devoir bricoler une équipe pour cette rencontre. Anseremme est un déplacement qui ne m'a jamais réussi mais nous allons donner notre maximum pour renverser cette tendance". Du côté d'Anseremme, Dimitri Simon sait que cette rencontre est le premier gros test de son équipe. " Natoye est un tout gros morceau, cette équipe a largement été championne la saison passée et fait un bon début de saison. Ce match va nous permettre de nous situer face à une équipe de notre niveau après avoir affronté Ciney et le Condrusien. Mon noyau est quasi au complet, il me manque seulement Romainville. Je suis très content du nombre de présences aux entraînements, nous allons tout donner pour confirmer notre bon début de saison. "