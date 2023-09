ONHAYE:blessé:Afflisio ; incertain:Lambert.

Seul en tête de la série avec le maximum de points, Onhaye passera un nouveau test sur le grand terrain du stade Tondreau. Un terrain que Luis Defresne se réjouit de fouler au sein d’une défense en béton armé. "C’est effectivement relativement rare qu’une équipe soit toujours à zéro but encaissé après quatre matchs", insiste le défenseur central. Pour l’ex-joueur du Sporting de Charleroi, cette solidité défensive est le fruit d’un énorme boulot collectif. "Si on concède aussi peu d’occasions et que Jérémy (De Vriendt) n’a pas énormément d’arrêts à effectuer, ce n’est pas uniquement grâce au travail du quatre arrière, confirme-t-il. Tout le monde défend et on ne laisse guère d’espaces. Le bloc est bien en place et les lignes de courses sont super bien exécutées." Par rapport à la saison passée, Luis sent que l’équipe a encore franchi un palier. "Hormis Tristan Gillis qui a repris poste pour poste la place de Gaëtan Gall, l’équipe est la même, ça aide pour les automatismes. On a gagné un an et on se connaît par cœur. Un Guerri, par exemple, dont on ne présente plus les qualités balle au pied, travaille énormément pour l’équipe. Je le répète mais les joueurs portés vers l’offensive font aussi les efforts défensifs et c’est toute la différence. "

Freiné par une tendinite au tendon d’Achille en début de préparation, Luis a commencé le championnat sur le banc, à Ciney, avant d’enchaîner les titularisations. Il sent que la forme revient. "Physiquement, je ne suis pas encore à 100% mais ça arrive. La blessure est derrière moi et j’ai beaucoup d’ambition avec Onhaye. On parle de tour final mais avec notre collectif, l’ambiance et le bloc, je n’ai pas peur de dire que je vise le titre. Après, ce n’est jamais simple de sortir de la D3, on l’a bien vu avec Rochefort." Avec les stats actuels, Luis et sa bande de potes font en tout cas sensation en ce début de saison. "Mais gare à St-Symphorien, tempère Lionel Brouwaeys. Ils ont des joueurs de qualité capables de faire la différence. Nous serons attendus, à nous de nous montrer patients."