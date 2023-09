La seconde équipe du club rochefortois a fait son entrée en promotion voici deux semaines, à l’occasion du derby "fratricide" contre la A, qui l’a emporté 3-1. "Un résultat logique, vu l’état de forme respectif des deux groupes", estime le coach des promus, Adrian Revret. "On a gagné un set grâce à notre plus grande expérience et à notre lucidité, mais eux étaient davantage prêts. Nous n’avons en effet pas connu une préparation optimale, à cause de nombreuses blessures et de problèmes de disponibilité des salles, notamment pour cause de travaux dans l’une d’entre elles. En plus d’être plus jeune, l’équipe A pouvait aussi compter sur un effectif plus fourni que le nôtre. Ils étaient quatorze et tous ont apporté leur pierre à l’édifice."

La venue des Jemeppois sera-t-elle davantage dans les cordes de sa formation ? "Sur le papier, cela semble plus facile, mais tous les matchs sont abordables. Et on doit les prendre avec l’envie de ramener des points. Jemeppe s’est renforcé, mais je n’ai pas trop suivi son avant-saison", prévient le coach et passeur d’un noyau qui a connu quelques mouvements. "Les jeunes du club ont plutôt rejoint l’équipe A, mais on a récupéré deux éléments de celle-ci, à savoir Arnaud Louviaux et Renard Marceau, qui désiraient obtenir plus de temps de jeu, alors que deux anciens, Anthony Collignon et Robinson Joris, sont revenus. Boris Jaroszewski, lui, a intégré la première équipe."

Un groupe en reconstruction

Du côté jemeppois, on a fait appel à Pol Marchandisse pour reprendre les rênes d’une équipe qui a peiné, la saison dernière. "Je n’ai plus entraîné de garçons depuis des années, mais le challenge me plaisait bien", signale celui qui encadra les filles de Romedenne et de Tellinam, ces dernières saisons. "Le noyau comporte plusieurs joueurs qui comptaient parmi les meilleurs de P1, ainsi que deux ex-Floreffois, Vincent Bodson et Simon Demptinne. On est en reconstruction, car si tous se connaissent, peu ont déjà évolué ensemble. Je m’efforce donc de constituer un groupe et de lui inculquer ma conception du volley."

Ce premier match arrive presque trop tôt, pour le nouveau coach sambrien. "Je n’ai pas encore vraiment dégagé d’équipe-type, après une préparation plus ou moins correcte, mais marquée par des petits bobos et des absences, pour cause de vacances ou de boulot. Ce soir, un de nos passeurs ne sera pas là, son épouse devant accoucher. On verra donc ce qu’on peut faire. J’ai un groupe qui peut être compétitif, mais qui a encore du mal, en termes de régularité et d’efficacité. Mon travail actuel consiste à leur donner un sens tactique, au travers de séquences de jeu, pour qu’ils trouvent les bonnes solutions rapportant des points. Il faut transposer tout cela en match. Mais cela passe bien, car ils sont à l’écoute", conclut celui qui assure aussi un intérim à Profondeville (une séance le jeudi, pour les plus jeunes) et reste dans le staff technique des sélections provinciales.