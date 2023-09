Ronveaux s’épanouit à Ciney

Arrivée en provenance de Huy, Océane s’est rapidement fondue dans le moule. Elle est plus que ravie d’être en bleue. "Outre le fait de jouer avec des copines, j’aspirais à tomber dans une équipe dirigée par un coach qui a une vision du basket très poussée. Cela me change des années précédentes. Personnellement, il serait important que je prenne davantage d’options, surtout en l’absence de Mathilde Bechoux. "

De par son passif de coach professionnel, Jurgen Van Meerbeeck se montre exigeant envers ses joueuses, mais… "être coachée par Jurgen est génial. Il demande beaucoup d’intensité et vit son rôle de coach à fond. Il parvient d’ailleurs à nous transmettre son enthousiasme. Malgré les trois entraînements par semaine, nous suivons le rythme et on se donne à 100%. Quelques bobos arrivent naturellement car on enchaîne les séances. "

Dans la peau du leader, Ciney, vainqueur des play-off, s’apprête à rencontrer Ottignies, champion en titre de la saison régulière. Un choc est attendu. "Nous l’avons déjà rencontré il y a deux semaines, en coupe de Belgique, avec une grande prestation de Mathilde. Privés de son talent, les cadres devront prendre le relais. On ne veut pas se louper, et Jurgen nous l’a fait savoir. Attention à la prometteuse Fonteyn qui amène beaucoup de vitesse. Avec nos blessées, le manque de rotations pourrait poser problème si l’une des cadres n’est pas dans son match. "

Ciney – Ottignies (d. 14h30)

CINEY: blessées: Laurant, Bechoux.

Après la qualification en coupe de Belgique, Ciney s’apprête à jouer son premier choc de la saison. "Si nous souhaitons être dans le match contre Ottignies, trois clés seront à respecter, pense le coach, Jurgen Van Meerbeeck. Limiter l’impact de la meneuse, très mobile et dotée d’une belle vision de jeu, stopper les contre-attaques et contrôler le rebond. Le manque de rotations ? Je ne veux pas y penser, je n’en ai pas peur. C’est se chercher des excuses."