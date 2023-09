Radoux connaissait bien le terrain à Jeneffe-en-Condroz

Il s’est montré le plus rapide de la bonne échappée de trois coureurs. "J’aime assez bien cette épreuve de Jeneffe-en-Condroz au niveau de son parcours, qui peut être exposé au vent et est vallonné sans être trop dur, explique-t-il. Je suis d’abord parti seul à la mi-course, avant d’être rejoint, à quarante kilomètres de l’arrivée, par un groupe d’une dizaine d’hommes. Nous en sommes ressortis à trois, à dix bornes du but. Je savais que j’étais le plus rapide de ce groupe. J’ai donc attendu le sprint."

Qu’il connaissait bien, puisqu’il s’était classé deuxième, il y a douze mois, de cette même épreuve. "Dans un scénario similaire, avec une échappée à trois, mais cette fois-là, face à un coureur plus rapide que moi au sprint."

Les classements

35 élites: 1. Robin Radix ; 2. Grégoire Lemaire ; 3. François Lemaire ; 4. Lucas Laurent ; 5. Maxime Hart.

14 masters A: 1. Jonathan Paulus ; 2. Jérémy Burton ; 3. Philippe Dela Montagne.

14 masters B: 1. Kurt Van Goidsenhoven ; 2. Matti Helminen ; 3. Hugues Bonjean.

11 masters C: 1. Lieven Vandeperre ; 2. Georges Hauterat ; 3. P. Triebel.

11 masters D: 1. Alain Renard ; 2. M. Dattoli ; 3. B. Jaegers.