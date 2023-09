Nicolas Pirard remet son tablier aischois

À la surprise générale, il a pourtant décidé de quitter le club. "Ce n’est déjà pas tellement évident de concilier ma vie professionnelle (NDLR: il travaille de nuit) et ma passion pour le football, avec les deux équipes dont je m’occupe. Mais, si c’est pour entendre des réflexions et des remarques négatives comme c’est le cas depuis quelques semaines, émanant d’un membre du comité et d’un supporter, alors ce n’est plus possible. Surtout quand je vois à quel point je m’investis. Je n’ai aucun souci avec les joueurs, le staff et le noyau dur des dirigeants, à qui j’ai fait part de ma décision, je tiens à le préciser."

Une marche arrière est-elle envisageable ? "Franchement, je ne pense pas. Dans les mêmes conditions, il est hors de question que je poursuive. Ça me rend triste, surtout pour les jeunes. Le comité des jeunes m’a demandé de bien y réfléchir. Mais, si c’est pour ramener de la nervosité à la maison ou me prendre la tête, franchement, je n’en vois plus l’intérêt."