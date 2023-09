Massaer en habitué au Raid Bocq Marathon

Une compétition qui a attiré 160 participants, tandis qu’ils étaient 200 pour le parcours de 75 kilomètres. "Le terrain sec s’est transformé en surface plus glissante avec les importantes pluies de samedi soir", indique l’organisateur, Bruno Lucca. "Mais les compétiteurs et compétitrices ont pu démarrer sous le soleil."

Au fil des kilomètres, il y avait des sourires sur les visages, par rapport à la beauté du parcours, mais aussi des masques de douleur, face à la difficulté du tracé et du niveau de l’épreuve. "Malgré le stress lié à la météo la nuit précédent notre Raid Bocq Marathon et des chutes liées au terrain glissant, tout s’est bien déroulé, pour notre troisième édition organisée dans le cadre du BAMS", ajoute Bruno Lucca, dont le club du Raid Bocq organise de nombreux autres événements, comme une manche du Kids Trophy et de la Wallonia Cup au printemps, une rando, deux trails. Sans oublier les activités de son école VTT et le club de compétiteurs.