Foot en salle: les Gedinnois (enfin) lancés?

Le noyau devrait se composer de Grandjean, Niels, Colaux, Collard, Darche, J. et K. Fondaire, Grislain, Mathieu, Pisvin, Séverin et Sohy. "Pour un début en Nationale 2, et au vu de nos deux premiers adversaires, et avec tout le respect que j’ai pour eux, nous aurions tout aussi bien pu compter deux succès en autant de rencontres. En attendant, nous n’avons pas encore démarré notre compteur points et il va falloir le faire", conclut le mentor gedinnois.

Dans la même série, le BF Dinant accueille Ottoman Verviers (21 h) et l’Inter Namêche, GSI Verviers (21 h 50). Le MS Jemeppe se déplace à Waremme (21 h 35).