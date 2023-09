Dernière manche à Taviers pour les dames

Créateur d’une kermesse pour les professionnels dans les années 2000 (une rareté dans le paysage cycliste wallon), en l’honneur de Benjamin Gourgue, d’Olivier Kaisen, puis de Ludivine Henrion, il a ensuite mis à l’honneur les amateurs et masters, avec notamment des championnats de Belgique pour ces catégories. Avant de passer le relais aux catégories de jeunes, avec de nombreux Championnats de la Fédération cyclisme Wallonie Bruxelles. Y compris ceux des dames.

"Mais cette fois, j’organise à nouveau une épreuve d’un niveau supérieur, un interclubs. Comme lorsque je mettais sur pied, il y a plusieurs années, une manche de la Coupe de Belgique des élites et des espoirs, raconte Stéphane Decamp. Cette fois, j’ai décidé de le faire pour les dames. Je suis impliqué au niveau de l’équipe de Ludivine Henrion, Baloise WB Ladies. Avec plusieurs rôles, principalement soigneur, mais aussi mécano. J’avais donc envie de permettre à l’équipe de rouler une épreuve d’un niveau interclubs dans nos régions. Cela me semblait intéressant, de réunir tout ce monde, que nous avons eu plaisir de suivre durant la saison. Je fais partie de l’équipe, mais je suis aussi organisateur. Le lien était évident."

Un classement général très serré

L’épreuve de Taviers aura la particularité d’être la huitième et dernière manche finale de cette Women Cycling Series. "La Fédération était demandeuse d’avoir au moins une manche en Wallonie, alors que toutes les autres ont lieu en Flandres ou aux Pays-Bas. Ce sera donc la lutte finale pour le classement général et les maillots distinctifs, dans ce challenge réservé aux équipes de club. Les formations continentales (comme Lotto-Dstny, par exemple) et bien évidemment les Team du World Tour féminin ne peuvent pas y participer."

C’est assez serré dans ce classement général, avec Julie Stockman qui compte 152 points, soit quatre de plus que Dina Scavone (la coéquipière de Fiona Mertens au sein de l’équipe Carbonbike Giordana By Gen Z) et neuf de plus que Marieke Meert. La première Wallonne est la Brabançonne Louise Jacquemin, de l’équipe Baloise-Wallonie Bruxelles Ladies, à la vingt-deuxième place.

Départ à 14h de la maison communale d’Eghezée, pour 95 km en dix tours.