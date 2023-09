De solides morceaux pour Fernelmont et Maillen

"Face à l’ultra-favori de la série, le but sera d’emmagasiner un maximum d’expérience et de rythme, même si nous ne partirons pas en victimes consentantes , explique le mentor maillenois, Olivier Collignon. J’espère que nous confirmerons notre début de saison très chargé, mais encourageant, malgré les défaites."

La rencontre qui opposera Profondeville à Natoye mettra aux prises deux formations qui ont échoué, lors de leur premier match de championnat.

"Après notre non-match à Fraire, nous devons réagir, en nous montrant plus combatifs, confie le coach mosan, Kevin Cassart. Je prévois un match difficile, car Natoye est une équipe qui aime courir et n’est pas facile à manier."

"Après notre première défaite frustrante à Erpent, nous irons à Profondeville avec l’envie d’engranger un premier succès, prévient le coach natoyen, Grégory Lemaire. Comme nous sortons d’une très belle prestation en coupe. À nous de continuer sur cette lancée."

Loyers – Mazy/Spy: entre invaincus

"En plus d’être une équipe complète et très compétitive, Mazy enchaîne les bons résultats, confie le Loyersois Bastien Maquet. Nous devrons mettre de l’intensité, si l’on veut rivaliser avec elle. On doit rebondir, après notre élimination en coupe."

"Ce match, qui arrive après un bon parcours en coupe, va nous permettre de nous situer par rapport à Loyers, explique Maxime Lemy. Ce sera avec un effectif réduit, car trois de mes ailiers sont blessés pour toute la saison."