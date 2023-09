Ciney en 8e , le meilleur parcours namurois depuis l’Avenir

En se qualifiant pour les huitièmes, Ciney est le premier club de la province à aller aussi loin en coupe de Belgique depuis l’Avenir Namur, il y a près de 30 ans. L’occasion de revenir sur cette fameuse campagne 1993-1994, qui a mis des étoiles dans les yeux de tous les basketteurs namurois d’alors. L’Avenir vient tout juste d’accéder à l’élite nationale, suite à son titre en D2, et présente un effectif à l’accent local. "Nous avons le culot de n’aligner qu’un seul étranger, l’Américain José Waitman. Un très bon joueur mais d’une indiscipline folle", se remémore Bernard Dubois, l’entraîneur cette saison-là. J’ai un merveilleux souvenir du premier tour. Même à l’entraînement, il y avait un dynamisme incroyable."En championnat, les Namurois luttent avec les plus grands clubs belges dans le haut du tableau. Tandis qu’en coupe, Deheneffe & cie sortent successivement Merksem en 16e, Courtrai en 8e et Alost en quart de finale, au terme d’une confrontation en aller-retour. Malheureusement, Weitman devient rapidement ingérable et accumule les frasques. L’Américain quitte parfois l’équipe en plein entraînement, ce qui ne manque pas d’attiser des tensions. Lors de l’antépénultième match du championnat, c’est le coup de grâce:" il est arrivé complètement drogué à Ypres. On a joué les deux dernières rencontres sans lui. Nous aurions fini dans le top 4 les doigts dans le nez s’il était resté lui-même", regrette le coach.