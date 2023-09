"Promus ou non, je m’attends à un déplacement difficile, dans une petite salle compliquée et face à un adversaire qui a réussi une belle préparation", prévient le coach namurois Didier Thémans. "Nous sortons nous aussi d’une très bonne préparation, non seulement en termes de résultats, mais aussi de progression avec, en apothéose, le match de coupe de samedi. Il faut maintenant retomber les pieds sur terre et se concentrer sur le championnat, qui reste notre principal objectif. Difficile de se fixer un réel objectif avant la mi-saison, mais je pense que nous avons tout pour nous mettre à l’abri le plus rapidement possible. Et aller gagner à Waterloo n’est pas impossible. Ce serait parfait pour commencer le championnat."